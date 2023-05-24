Kartallar genel olarak dağlık bölgelerde yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca en yüksek yere uçabilme özelliğine sahip kuşlar arasında yer almaktadır. Bu yırtıcı kuşların ömürlerinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için kartallar kaç yıl yaşar, kartalların ömrü ne kadar, en fazla kaç sene yaşar gibi soruların yanıtlarına değindik.

Kartallar Kaç Yıl Yaşar?

Yırtıcı kuş olarak tabir edilen kartallar, diğer kuşlara nazaran daha sağlam bir yapıya sahiptir. Etçil olan bu kuşların hem gagaları hem de pençeleri fazlasıyla güçlüdür. Uçarak çok yüksek noktalara kadar ulaşabilen kartalların görme kabiliyeti de son derece iyidir. Ayrıca bu yırtıcı kuşlar tek eşli olduğu için hayatları boyunca aynı yuvada yaşar. Günümüzde birçok kişi bu yırtıcı ve avcı kuşlarla ilgili kartalların ömrü ne kadar diye merak etmektedir. Kartalların yaşam süresi türlerine göre farklılık göstermektedir.

Kartalların Ömrü Ne Kadar?

Yırtıcı kuş denildiğinde ilk akla gelen canlılardan biri kartallardır. Dünya çapında yirmi civarı kartal çeşidi mevcuttur. Bozkır, şah, yılan, kaya, taçlı şahin, kel kartal gibi birçok farklı türü bulunmaktadır. Kartalların ömrü türlerine göre değişmektedir. Ayrıca bu yırtıcı canlılar, kuş çeşitleri arasında en uzun yaşam süresine sahiptir. Kartalların ömrü 20 ile 30 sene arasında değişmekle birlikte 70 yaşını gören kartallar da bulunmaktadır. Kartalların en dikkat çeken özelliklerinden biri de kendilerinden daha fazla kiloya sahip canlıları taşıma gücüne sahip olmalıdır.