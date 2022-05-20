Kartografya Nedir? Kartografya Ne Demek Ve Neyi İnceler, Coğrafyadaki Önemi Ne?

Harita çevirisi olarak da bilinen kartografya, oldukça dikkat isteyen bir meslektir. Herhangi küçük bir hatada yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle hem bilim hem de sanat dalı olarak nitelendirilebilir. Peki, kartoğrafya nedir? Kartografya ne demek ve neyi inceler? Tüm soruların cevabı için yazımızı takipte kalın.

Kartografya Nedir?

Kısa tabirle kabartma haritaları ya da tarihi haritaları günümüz diline yani üç boyutlu haritaya çeviren bilim dalına kartografya denir. Navigasyon teknolojisi de bu bilim dalının içerisinde yer alır. Kartografya biliminde iki çeşit inceleme yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki jeodezi adı verilen yeryüzünü ölçme ve biçimlendirme yöntemidir.

Diğer inceleme yöntemi ise 2000'li yıllardan beri kullanılan ve fotogrametri adı verilen yöntemdir. Bu yöntem ve teknolojiler harita biliminin gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Bu mesleği icra eden kişilere ise kartograf denir. Kartgoraflar çizim üzerine yetkin oldukları için bilimci olmalarının yanı sıra sanatkar olarak da nitelendirilirler. Teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte navigasyon, teknolojik haritalar gibi herkes tarafından yararlanılınan programlar kartografya biliminin yöntemleri ile elde edilir.

Kartografya Neyi İnceler?

Kartografya haritaların genel incelemesini, ortaya çıkışlarını ve birleşimlerini inceler. Harita teknolojilerinde oluşan yeni teknolojileri de gün yüzüne çıkaran kartografya bilimi, dağlar, ovalar, denizler gibi birçok yeryüzü varlıklarını değerlendirerek bilgilendirmeler yapar. Kartografya'daki ana unsurlar ölçek, projeksiyon ve mekansal unsurlardır. Bu unsurları grafik teknolojisiyle birleştiren kartografya'da iki alt dal bulunur. Bunlar, yıldız ve gezegen haritacılığıdır.

Yıldız haritacılığında yıldızlar, galaksiler ve diğer astronomik unsurlar göz önüne alınıp haritalandırılırken gezegen haritacılığında, dünya dışında kalan gezegenler, bu gezegenlerin iç ve dış yüzeyleri gibi unsurlar haritalandırılır. Ayrıca kartografya biliminde, kartografik genelleme, etiketleme, eleştirel haritacılık ve arazi haritacılığı yaklaşımları da bulunmaktadır.