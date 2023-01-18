Kartopu Tekniği Nedir? Kartopu Tekniği Nasıl Uygulanır, Ne İşe Yarar, Örnekleri Neler?

Kartopu tekniği adından da anlaşılabileceği şeklinde kartopu gibi büyüyen, bilgi birikiminden oluşan bir tartışma biçimidir. Günümüzde okullarda gündem haline gelmiş ve ismiyle de dikkat çeken öğretici bir tartışmadır. Bu kadar çok rağbet gördüğü için kartopu tekniğini kim buldu gibi sorularda sıkça sorulmakta. Hadi gelin kartopu tekniği nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Kartopu Tekniği Nedir?

Kartopu tekniği bir tartışma biçimidir. Katılan kişilerin (genellikle sınıf ortamlarında öğrenciler ile yapılır) kendi görüşlerini belirttikleri ve diğer katılan kişilerle tartışabildikleri aynı zamanda görüşlerini kıyaslayabildikleri etkili bir etkinlik olarak bilinmektedir. Mantığı kartopu şeklinde ilerlemektedir. Bir kartopunu yuvarladığımızda sürekli olarak büyümesi kartopu tekniğine tekabül etmektedir. Bu tekniği kullanırken de, katılan kişilerin tıpkı bir kartopu gibi artarak büyümesi gerekmektedir. Bu şekilde bu tekniği adı oluşmaktadır.

Kartopu tekniğini aslında ufak bir kütüphane gibidir. Her katılımcının bilgileri toplanarak bir yerde birleşir. Herkes burada bilmediği bilgileri öğrenir ve farklı bakış açılarına sahip olurlar. Aynı zamanda katılımcılar, tartışma becerilerini de geliştirebilme şansı bulurlar.

Kartopu Tekniği Nasıl Uygulanır?

Kartopu tekniği iş ortamında, okul ortamında veya herhangi bilgi gereken bir ortamda uygulanabilir. Bu tekniği uygulamak için iki tane yol vardır. Bu yolları öğretmen-öğrenci ortamında açıklayacağız. Bu yollar:

1.Yol

Sınıftaki bir öğretmen herhangi bir konu veya sorunu sınıfa açıklama yapar. Öğrenciler bu sunulan konu veya sorunu önce kendisi kavramaya çalışır. Ardından sırasıyla ikişerli, dörderli, sekizli vb. olacak şekilde, sürekli artan bir grafikte konu veya sorunu hep birlikte kavramaya veya tartışmaya girmeye devam ederler. Bu şekilde her kafadan bir ses çıkarak öğrenme yetisi oldukça gelişir ve öğrenciler konu üzerine daha ayrıntılı bilgiler edinebilir. Aynı zamanda değişik bir aktivite şeklinde yapıldığı için de akılda kalma oranı daha yüksektir. Sayı arttıkça öğrencilerden gelen görüşlerin harmanlanması da zorlaşabilir. Dersin en sonunda tüm grupların edindiği bilgi ve görüşler toplanarak üstünden geçilir.

2.Yol

Öğretmen, yukarıda belirttiğimiz şeklinde uygulanmasını beklediği görevi oluşturduğu 4 – 6 'lı gruplara dağıtır. Her grupta bulunan öğrenciler, önüne gelen kağıtta ki görevi yapmakla sorumludur. Ve sonra da sağındaki öğrenciye teslim eder. Bu şekilde dolaşan kağıt, ilk başlayana gelince tamamlanmış sayılır.

3.Yol

Öğrenciler, kendilerine dağıtılan boş olan kâğıtlara bir soru, kavram, duygu şekli vb. gibi şeyler yazıp buruşturarak top haline getirir. Bu kâğıtları sırayla birbirlerine atarlar. Kağıdı alan öğrenci, kağıttaki yazan şeye göre bir cevap oluşturur.

Kartopu Tekniği Ne İşe Yarar?

Kartopu tekniği, öğrenciler arasındaki iletişimi, etkileşimi ve bilgi paylaşımını arttırmak için kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Her öğrenciden artarak bilgiler aldığı için, küçük bir kütüphane deposu görevi görür. Hem öğreten hem de eğlendiren bir teknik olarak bilinir.

Kartopu Tekniği Örnekleri

Sınıftaki bir öğretmen fen bilimi dersinde öğrencilerine; "Soğan doğrarken neden gözlerimiz yaşarır?" şeklinde bir soru sorar. Öğretmen, öğrencilerine öncelikle bunu tek başlarına düşünmelerini sonra da ikili gruplar oluşturur ve bu ikili gruplarda karşılıklı bilgi paylaşımı yapılır. Sonraki aşamada dörtlü gruplar oluşturulur ve karşılaştırma yapılır. Ardından sekizli gruplar oluşturulur ve iki grup düşüncelerini paylaşır. En sonunda da bir karara varılır.