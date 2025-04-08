Kartvizit Ölçüleri Ne Kadar? Piksel (Px) ve Cm Olarak Kartvizit Boyutları Nedir?

Kartvizit ölçüleri doğru bir şekilde hesap edilip kartvizitler basıldıktan sonra bunları olası müşterilerle paylaşarak kişiler kendi iletişim bilgilerini bırakmış olurlar. Ağ oluşturmada etkin bir yeri bulunan kartvizitlerin dikdörtgen olması tercih edilir ve b kartlar yatak ya da dikey şekillerde kullanılırlar. Peki ya kartvizit ölçüleri nelerdir? işte kartvizit boyutları, piksel ve cm bilgileri…

Kartvizit Ölçüleri

İş dünyasında ilk izlenimi oluşturan kartvizitler, iletişimi kolay hale getirir. Profesyonel kimliği yansıtarak güvenilirlik ve saygınlık kazandırır.

Ayrıca kişilerin kartvizit sahibini hatırlamasına ve iletişim bilgilerini de saklamasına olanak sağlar. Ağ oluşturma, marka tanıtımı ya da etkili iletişim için gereken çok önemli bir araçtır. Durum böyle olunca kartviziti de ölçülere uygun şekilde üretmek ve tasarlamak oldukça mühimdir.

Kartvizit Boyutları

Kartvizit boyutları, çoğunlukla dünya genelinde benimsenmiştir ve standart boyutlara sahiptir. Standart kartvizit ölçüleri genellikle aşağıdaki gibidir:

Genişlik: 8,5 santimetre (85 milimetre) veya 3,5 inç

Yükseklik: 5,5 santimetre (55 milimetre) veya 2 inç

Yukarıdaki şekillerde oluşturulmuş kartvizitlerin üzerindeki tasarım ise kişisel tercihlere ve işin türüne göre kişinin ya da bir tasarımcının hazırlaması gereken bir unsurdur.