Karun Kimdir? Kral Karun Ne Zaman Yaşamıştır, Ne Kadar Zengindi ve Serveti Nerede?

Karun kimdir diyenler, onun Firavun'un en büyük destekçisi ve akıl hocalarından biri olduğunu bilmelidir. Dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en zengin insan olması ile nam salan Karun'un serveti nerede diye düşünen birçok insan vardır. Tam olarak hangi devirde hüküm sürdüğünü bilmeyenler, Karun ne zaman yaşamıştır diye sorar. Ömrü boyunca muhteşem bir hayat süren, ancak acı içinde can veren Karun ne kadar yaşadı sorusu bir merak konusudur. Karun ne kadar zengindi ve serveti nerede?

Karun Kimdir ve Ne Zaman Yaşamıştır?

Parayı icat etmeleri ile bilinen Lidyalıların kralı olan Karun veya bilinen diğer adıyla Krezüs, M.Ö. 560-540 yılları arasında yaşamış ve hüküm sürmüştür. 35 yaşında kral olan İzhar'ın oğlu Karun, kendi adına özel ilk parayı bastırması ile bilinir. Paralı ordu sistemini kuran ilk kişidir ve bu, çevresindeki birçok krallık üzerinde hakimiyet kurmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, Eski Mısır'ın en büyük hükümdarlarından Firavun'un yakın arkadaşı olmuştur.

Hem Karun hem de Firavun, Hz. Musa'nın peygamber mertebesine yükseldiğini hiçbir zaman kabul etmemiştir. Öyle ki, birlik olarak ona çeşitli tuzaklar kurmak ve insanların gözündeki itibarını zedelemek istemişlerdir. Arkadaşı Firavun'a, Hz. Musa'ya çirkin bir iftira atma fikrini veren de Karun'dur. Bu fikri kabul eden Firavun, tüm halkın huzuru karşısında Allah'ın peygamberinin zina yaptığı iftirasını atmıştır. Karun aynı zamanda, Hz. Musa'ya karşı insanları kışkırtmak için isyan çıkmasına vesile olmuştur. Bunun için sadece Firavun ile değil, Ruben kabilesinin ileri gelenlerinden olan Abiram ve Datan ile de işbirliği içinde olmuştur. O dönemin tüm kabilelerinin liderlerini toplamış ve Hz. Musa'ya karşı isyan etmeleri için onlarla konuşmuştur. Ancak daha sonra, kabilelerin toplandığı yerde büyük bir deprem olmuş ve tüm çadırlar yerin dibine girmiştir.

Karun Ne Kadar Zengindi ve Serveti Nerede?

Lidya Kralı Karun'un zenginliğine dair birçok rivayet vardır. Hatta bir rivayete göre, Firavun'la kurduğu yakınlık nedeniyle onun hazinedarı olduğu söylenir. Bu durum, onun servetinin daha da büyümesine vesile olmuştur. Başka bir rivayete göre, hazinelerinin anahtarlarını taşıması için tam 300 katır almıştır. Bu yüzden, kibirli, gaddar ve etrafındaki insanlara karşı oldukça acımasız olmuştur. Gösterişi seven biri olması onu, Allah'a ve onun peygamberlerine karşı küfre götürmüştür. Hz. Musa'nın peygamberliğini reddetmiş, onu büyücülükle, dolandırıcılıkla, zinakârlık ile suçlamış ve ona inananları da yoldan çıkarmaya çalışmıştır. Tüm zenginliğine rağmen, yerin dibine girip toprak altında kalarak acı bir ölüm ile can vermiştir. Karun'un hazinesi ise geçmişte Lidya topraklarına ait olan Uşak ve İzmir arasında bulunan Güre Kasabası yakınlarında olduğu söylenir.