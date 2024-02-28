Karyotip Nedir? Karyotip Analizi Nedir, Nelere Bakılır?

Genetik bozuklukların tanısı için kullanılan karyotip analizi, kromozomların sayısını ve yapılarını inceleme imkanı sunar. Ayrıca, hamilelikte fetusun sağlık durumunu anlamak ve düşüklerin nedenini saptamak için de kullanılır. Ek olarak, kanser hastalığı nedeniyle kromozomlarda oluşan olumsuz durumları da incelemeyi sağlar. Kromozom analizi ile ilgili detayları öğrenmek için karyotip nedir, analizi nedir ve nelere bakılır araştırmakta fayda vardır.

Karyotip Nedir?

Uzman hekimler tarafından yapılan karyotip analizi, kromozomların sayısını belirlemede ve yapısında meydana gelen değişiklikleri tespit etmede kullanılır. Bu genetik testin bir diğer adı da kromozom analizidir ve birtakım anormallikler ile hastalıkların incelenmesini sağlar. Karyotip analizini yapmak için kan, amniyotik sıvı, plasenta veya kemik iliğinden yararlanılır.

Bunlar, hücre içeren örneklerdir ve kromozomlar bu parçalardan alınır. Ardından mikroskop altında incelemeye alınarak sayılır ve karşılaştırılırlar. Boyutlarında veya şekillerinde herhangi bir anormallik olmadığı incelenir. Daha sonra bant desenleri ile boyutları baz alınarak gruplara ayrılırlar. Sağlıklı bir insanın karyogramında, 22 çift al kromozom ile bir çift eşey kromozom vardır ve cinsiyeti belirleyen de eşey kromozomlardır. Kadınlarda X ile X kromozomu varken erkeklerde ise X ve Y kromozomu bulunur.

Karyotip Analizi Neyi Gösterir?

Bir organizmanın, hücre çekirdeğindeki kromozomların düzenlemesi hakkında fikir edinmek için karyotip analizinden yararlanılır. Genetik materyali bulunduran kromozomlardaki hastalıkları tespit etmeyi sağlar. Doğuştan gelen anormalliklerin ne olduğu hakkında da bilgi verir. Bu kromozom analizi, Down sendromu, Turner sendromu ve Klinefelter sendromu gibi genetik hastalıkların teşhis edilmesi için yapılır.

Ek olarak, günümüzde yaygın olarak görülen çeşitli kanser türlerinin teşhisi ve doğuştan gelen genetik bozuklukları tanımlamak için de kullanılır. Doğum kusurları, bazı kan hastalıkları ve lenfatik sistem bozuklukları da karyotip analizi ile anlaşılabilir.