Kaside Nedir? Divan Edebiyatı Nazım Biçimlerinden Kaside Özellikleri Ve Örnekleri Neler, Ne Demek?

Divan edebiyatı öğrencilik yıllarından herkesin az çok aşina olduğu bir konudur. Kaside nedir? Sorusu da bu edebiyat hakkında bir şeyler okumuş olanların biraz bile olsa tahmin yürütebileceği bir sorudur. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden kaside özellikleri ve örnekleri neler, ne demek? içeriğimizde detaylı bir şekilde kaside nedir? Sorusunun cevabına yer verdik.

Kaside Nedir?

Eskiden, din konuları dışında yazılan kasideler dönemin ileri gelen kişilerini konu alırdı. Bu kişi büyük bir sanatçı da olabilirdi, halkını itinayla yöneten bir devlet büyüğü de. Kaside adı verilen manzumeler devlet büyüklerini farklı sebeplerle över, bu övgünün karşılığını da memduhtan ca'ize almak adına beklerlerdi. Kasideler toplamda altı adet bölüme ayrılmaktadırlar. Her bir bölümün sonunda övme bölümüne geçilir. Kasidenin bölümleri aşağıda sıralandığı şekildedir.

Başlangıç bölümü: bu bölüme nesil veya teşbib adı verilirdi. Konuya giriş: girizgâh veya gürizgah. Gazel bölümü: tegazzül adı verilmiştir. Araya sıkıştırılan bir bölümdür. Allah'ın, peygamber ve devlet büyüğünün övüldüğü bölüm: medhiyye (maksad, maksud) Fahriyye: şairin kendisini övdüğü bölüm. Du'a: kasidede yer alan en son bölüm.

Kaside Özellikleri

Kasidenin özelliklerini daha net şekilde kavrayabilmek ve konuyu pekiştirebilmek için kasidenin özelliklerini listelemek yerinde olacaktır.

Kasideler genellikle din veya devlet büyüklerinin yüceltilmesi veya yerilmesi adına yazılan şiirlerdir.

Kasideler aruz ölçüsünün birbirinden farklı kalıpları ile yazılabilirler.

Birinci beyitte bulunan mısralar kendi aralarında, diğer beyitlerde yer alan mısralardan ise birincisi serbest iken ikincisi birinci mısra ile uyaklı olacak şekilde yazılır.

En fazla doksan dokuz, en az on beş beyitten meydana gelir. Genellikle bu sayı otuz üç ile doksan dokuz arasında farklılık gösterir.

Kaside içerisinde bulunan beytü'l kasid bölümü en güzel beyiti vurgulamaktadır.

Tegazzül ve fahriyye hariç bütün bölümler kasidede olmalıdırlar.

Kasidelerin özel bir ismi yoktur.

Bazı kasidelerin dize ortasında kafiye bulunur ve bunlara musammat kaside ismi verilir.

Kaside Örnekleri

Örnek 1:

1 Esdi nesîm-i nev-bahâr / açıldı güller subh-dem

Açsun bizüm de gönlümüz / sâkî meded sun câm-ı Cem

2 İrdi yine ürdibihişt / oldı havâ anber-sirişt

Âlem bihişt-ender-bihişt / her gûşe bir Bâğ-ı

3 Gül devri îş eyyâmıdur / zevk u safâ hengâmıdur

Âşıklarun bayramıdur / bu mevsim-i ferhunde-dem

4 Dönsün yine peymâneler / olsun tehî hum-hâneler

Raks eylesün mestâneler / mutribler itdükçe negam

5 Bu demde kim şâm u seher / mey-hâne bâğa reşk ider

Mest olsa dilber sevse ger / ma'zûrdur şeyhü'l-Harem

6 Yâ neylesün bî-çâreler / âlüfteler âvâreler

Sâger suna meh-pâreler / nûş itmemek olur sitem

7 Yâr ola câm-ı Cem ola / böyle dem-i hurrem ola

Ârif odur bu dem ola / ayş u tarabla mugtenem

8 Zevki o rind eyler tamâm / kim tuta mest ü şâd-kâm

Bir elde câm-ı lâle-fâm / bir elde zülf-i ham-be-ham

9 Lutf eyle sâkî nâzı ko / mey sun ki kalmaz böyle bu

Dolsun sürâhî vü sebû / boş durmasun peymâne hem

10 Her nev-resîde şâh-ı gül / aldı eline câm-ı mül

Lutf it açıl sen dahi gül / ey serv-kadd ü gonce-fem



Nef'î

Örnek 2:

1. Müjde kim zînet-fezây-ı mülk-i dünyâdur gelen

Âsaf-ı pîrâ-bahş-ı sadr-ı aiâdur gelen

2. Olsa dillerden aceb mi zulmet-i gam bertaraf

Zerre-perver âfitâb-ı âlem-ârâdur gelen

3. Habbezâ hengâm-ı şâdî kim derûn-ı âleme

Yümn-i teşrifiyle şevk-i âlem-ârâdur gelen

4. Sâyesinde bahtiyâr olsun yine erbâb-ı dil

Bir hümâ-fer dâver-i sîmurg-sîmâdur gelen

5. Tâze revnak bulsa dîvânhâne-i devlet nola

Saltanat-pîrâ vezîr-i kâr-fermâdur gelen

6. Hazret-i pâşâ-yı Ahmed nâm kim ta'zîm ile

Pâyine yüz sürmeğe Behmen ü Dârâdur gelen

7. Müsteşâr-ı dîn ü devlet iftihâr-ı saltanat

Zîb-i şevket zîver-i sadr-ı mu'allâdur gelen

8. Hem Nizâmü'l-mülke gâlib dikkat ü tedbîr ile

Hem kemâl-i cûd ile Hâtemden eshâdur gelen

9. Mülk-i düşmen zîr-i pâ nûr-ı hidâyet pîşvâ

Sayd-ı himmet der-kafâ düstür-ı vâlâdur gelen

10. Elhazer ey hâr-ı dâmengîr-i şehrâh-ı sitem

Berk-i hırmen-sûz-ı baht-ı cân-ı a'dâdur gelen

11. Hâr u has gibi edüp a'dâ-yı dîni pâymâl

Eylemiş emvâcım derpîş deryâdur gelen

12. Kudsiyân tesbîh-hân-ı rezmidür hengâm-ı ceng

Kâmyâb-ı devlet-i innâ fetahnâdur gelen

13. Evc-i himmetde çıkup pervâza almış tu'mesin

Ârzû-yı âşiyân eyler bir ankâdur gelen

14. Bîm-i tîği etdürüp a'dâ-yı dîne ser-fürû

Her tarafdan geh harâc u geh hedâyâdur gelen

15. Hâmesinden der gören cârî midâd-ı pâkini

Nâvedân-ı feyzden âhı musaffâdur gelen

16. Medhüne şâyeste bir mazmün ararken hâtıra

Nazm-ı Sabrî'den bu beyt-i pâk-manâdur gelen

17. Çıkdı bir günlük yol istikbâline sultân-ı subh

Zerreler dursun mı mihr-i âlem-ârâdur gelen

18. Gevher-i nazmun aceb mi ben de eylesem nisâr

Devr-i dilşâd-ı zamân-ı şi'r ü inşâdur gelen

19. Ey vezîr-i ma'delet-güster ki tab'-ı pâküne

Hıfz-ı âlem dâ'im ahvâl-i re'âyâdur gelen

Neşâtî