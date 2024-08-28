Kasidenin Bölümleri Nelerdir? Sırasıyla Konularına Göre Kasidenin Bölümleri ve Anlamları

Kasideler Arap edebiyatında en beğenilen ve yüksek görülen şiirlerdir. Divan edebiyatında da oldukça önemli bir yeri olan kasideler kendi aralarında içerdiği konulara göre bölümleri vardır. Kasidenin bölümleri ve anlamları hakkında doğru bilgiler edinmek için, kasidenin bölümleri nelerdir sorusunun yanıtlarını incelemek gerekmektedir.

Kasidenin Bölümleri Nelerdir?

Kasideler, Türk Edebiyatına 1200'lü yıllarda Arap Edebiyat kültüründen geçmiştir. Kasideler ilk olarak devlet adamlarını övmek ve onlara duyulan hayranlığı ifade etmek için yazılmıştır ancak zamanla kasidelerde bahsedilen konu ve temalar değişkenlik göstermiştir. Nazım birimi beyit olan kasideler en az 15 en çok 99 beyitten oluşmaktadır. İlk beyte matla beyit, son beyte ise makta beyit denmektedir. Kasideler beyitlerin ifade etmek istediği hislere göre bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler nesip (teşbib), girizgah, rahil, methiye, tegazzül, fahriye, taç beyit ve dua olmak üzere 8 başlıkta incelenmektedir.

Kaside Bölümlerinin Anlamları

Nesip (Teşbib): kasidenin ilk bölümü olan nesip kısmı şiir bakımından en hummalı bölümdür. Kasideyi yazan kişi bu bölümde betimlemeler yapar. Bu bölümde mevsim betimlemesi yapılmış ise teşbib denir. Çoğunlukla 15-20 beyitten oluşur.

Girizgah: genellikle 1-2 beyitten oluşur, şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber eder.

Rahil: şair bu bölümde atla ya da deveyle yaptığı yolculuktan bahseder.

Methiye: kasidede övülmek istenen kişiye methiyeler edildiği bölümdür. Bu kısımda şiir özellikleri zayıf ancak dil bölümü ise oldukça ağır ve süslüdür. Mübalağa yapılır. Methiye bölümünde övülene göre kasideler sınıflandırılmıştır;

Allah (c.c)'ün birliğinden bahsedilmişse tevhid

Allah (c.c)'ya yakarış edilmişse münacaat

Hz. Muhammed (sav) övülmüş ise naat

Devlet büyükleri övülmüş ise methiye

Yermek için yazılmışsa hicviye

Birinin ölümünden bahsediliyorsa mersiye ismini alır.

Tegazzül: gazel söylemek anlamına gelir ancak her kasidede olmak zorunda değildir. Bazı yazarlar sıkıcı olmamak adına kasidenin uyak ve ölçü düzenine uygun gazel yazarak eklemiştir.

Fahriye: bu bölümde şair kendini övmektedir. Örneğin Nefi'nin bazı kasideleri sadece fahriye bölümünden oluşmaktadır.

Taç Beyit: 2-3 beyitten oluşur. Şair bu bölümde kendisi hakkındaki düşüncelerden bahseder. Bu bölümde şairin adı geçmektedir.

Dua: birkaç beyitten oluşan bu bölüm kasidenin son kısmıdır. Şair bu bölümde kasidede övgüler dizdiği kişi için sağlık, uzun ömür ve talih gibi dualarına yer verir.