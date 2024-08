İnsan vücudunun karın ile uyluk arasında kalan bölümü olarak tanımlanan kasık, bir anatomi terimi olarak bilinir. Anatomik bir kelime olması nedeni ile sıkça kullanılır ve bazı insanlar tarafından merak ile araştırılır. Bu nedenle kasık neresi, kasık bölgesi neresidir, nerede başlar ve biter gibi soruların yanıtı önemlidir.



Kasık Neresi?



Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında kasık, insan vücudunun karın ile uyluk arasında kalan bölüm olarak tanımlanır. Yani kasık, karın ile uyluk bölgesinin ortasında yer alır. Başka bir deyişle batın ve uyluk yani but arasındaki birleşme yeridir.

Anatomiye ilgisi olan pek çok insanın öğrenmek için can attığı terimler arasında yer alan kasık, her insanda bulunur. Bazen alt karın bölgesinde, bacakların pelvis ile birleştiği kısımda ağrı yaşanabilir. Bu ağrı ise kasık ağrısı olarak bilinir.



Kasık Nerede Başlar ve Biter?



Uyluk ile karın kısmının arasında yer alan kasık, insan vücudunun sağ ve sol taraflarında yer alır. Vücudun sağ ve solunda olan kasık bölgesi, mide ve baldır bölgelerinin arasında yani bacakların başladığı kısımdadır. Kasık bölgesi, bacakların hareketlerine destek sağlamakla görevlidir. Bu nedenle herhangi bir kasık ağrısının yaşanması, bacak hareketlerini zorlaştırabilir.