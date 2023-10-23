Kasım ara tatilinde seminerler çevrimiçi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşı öğretmenlerle eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalıştıklarını, dönem arası tatilleri, bu anlamda planlama ve değerlendirme için önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Hem yaz boyu hayata geçirilen değişikliklerin değerlendirilmesi hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacaklara odaklanmış bir planlama hazırladıklarını söyleyen Tekin, "Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Online sunumları dikkatlice takip edelim. Nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım" ifadesini kullandı.