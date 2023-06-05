Kasım Kaç Çekiyor? Kasım Kaçıncı Ay ve Kaç Gün Çeker?

Kasım kaç çekiyor sorusunu yanıtlamak takvime bakarak mümkündür fakat kasım ayı kaç çekiyor dendiği zaman verilebilecek daha pek çok bilgi vardır. Kasım ayı kaç gün çeker sorusu kendi içerisinde bir takvim sorgulamasıdır ve takvimin neden bu şekilde dizayn edildiğine dair bir merak uyandırabilir. Kasım kaçıncı ay sorusuna yanıt verirken ay sisteminden ve takvimin tarihinden de söz ederek konuyu ilgi çekici kılmaya gayret ettik.

Kasım Kaç Çekiyor?

Kasım ayı 30 gün çeker. Kasım ayının 30 gün çekmesinin esas sebebi tarihe dayalıdır. Milattan önce Roma İmparatorluğu takviminde yılın ilk ayı mart ayı olarak bilinirdi. Bu şekilde de kasım ayı yılın dokuzuncu ayı olarak takvimde yerini almaktaydı.

Fakat ünlü Romalı Julius Caesar (Jül Sezar), bir takvim reformu gerçekleştirdi ve yılın ilk ayını ocak ayı haline getirdi. Jül Sezarın uygulamada değişikliğe gitmesi üzerine yeni takvimde Kasım ayı 11. Ay olarak takvimdeki yerini aldı.

Bu reform sadece ayların yerini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda bazı ayların gün sayılarında da ciddi bir değişikliğe sebep oldu. Fakat kasım ayı sabit kalarak 30 gün olma özelliğini sürdürdü.

Kasım Kaçıncı Ay?

Kasım ayı, Türkiye'nin de resmi takvimi olan miladi takvimde yılın 11. ayıdır ve 30 gün çeker. Kasım, Gregoryen takvim sistemindeki 7 aydan bir tanesidir. Aynı zamanda 30 gün süren uzun aylardan bir tanesidir. Bu aylar, 31 gün süren aylardan farklı olarak 30 gün süreyle düzenlenmiştir.

Kasım ayı, yılın sonbahar mevsimi içinde yer alır ve genellikle çoğu ülkede ılıman iklim kuşağında olduğundan dolayı ılıman hava koşullarına sahiptir.

Dünyanın kalabalık nüfusunun yaşamakta olduğu Kuzey Yarımküre'de Kasım, sonbaharın ortasına denk gelir. Güney Yarımküre'de ise ilkbahar mevsimine denk gelmektedir. Bilindiği gibi iki yarımküre arasında mevsimler tam tersi olma özelliği taşır.