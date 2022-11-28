Kasımpatı Çiçeği Anlamı: Kasımpatı Çiçeğinin Anlamı Nedir? Neyi Temsil Eder, Ne Demek?

Kasımpatı çiçeğine sonbahar papatyaları da denir. Yaz aylarının sonundan başlayarak sonbahar sonlarına kadar çiçek açar. Rubellum grubuna dahildir ve dayanıklı bir bitkidir. Kasımpatı geniş renk seçeneği sunan, genellikle küçük tek veya çift çiçekli bir yapıdadır. Çok sayıda çiçek açan verimli dalları vardır. Bundan dolayı gür bir görünüme sahiptir. Bu özel çiçeklerin mezarlıklarda kullanılmaya başlanması Birinci Dünya Savaşı'na dayanmaktadır. 11 Kasım 1918'de savaşı sonlandıran ateşkesin imzalanması ile birlikte, ilk olarak askerlerin cenaze törenlerinde Kasımpatı kullanılmıştır.

Kasımpatı Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Bu çiçek, yuvarlak tutam oluşturan rizomatöz bir güdük sunar. Haftalar boyunca sertleşme sonucu odunlaşan saplar, şartların uygunluğuna bağlı olarak 50 ila 90 santimetreye kadar yükselir. Grimsi ters koyu yeşil yapraklar düzensiz dişli kenarlara sahiptir.

İdeal hava koşulları olduğu sürece Kasımpatıdan çiçek almak mümkündür. Yazın ikinci yarısından sonbahar sonlarına kadar uzun süre çiçek açar. Çiçeklerin ebatları 3 ila 15 cm arasında değişkenlik gösterir. Şekil itibariyle tek, yarı çift, çok çift gibi çiçek başları vardır. Salkım şeklindeki kümeler halinde gruplandırılırlar ve mavi dışındaki tüm renk tonlarını yumuşatırlar.

Kasımpatılar sonbahar soğuğundan etkilenmeyen kuvvetli yapıya sahiptirler. Fakat dayanma seviyeleri, türlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genel olarak küçük çiçekli olanlar, büyük çiçeklilere göre daha dayanıklıdır.

Kasımpatıyı dikmek için en uygun zaman dilimi, Mart ayından Mayıs ayına kadar olan süreçtir. Yıllık olarak Şubat-Mart aylarında erken de ekilebilir.

Kurak zamanlarda düzenli sulama dışında çok az bakıma ihtiyaç duyan çiçeklerdir. Kasımpatının toprağı hiçbir zaman kuru olmamalıdır. Özellikle de saksıda yetiştiriliyorsa ekstra özen gösterilmelidir. Çünkü kapalı mekanlardaki saksılar yağmur suyundan mahrum kalır. Çiçeğin iyi gelişmesi içinse nemli toprak çok önemlidir. Ayrıca, küllenme gibi sorunların baş göstermesini engellemek için yaprakları sürekli ıslatmaya da gerek duymayan bir bitkidir.

Bahçe dekorasyonuna çok yakışan çiçeklerdendir. Özellikle dış cephe tarafına dikilmeleri hem içeriden, hem de dışarıdan kolay görünmelerini sağlar. Çok sayıdaki çiçekleri ile gösterişli bir hava yaratır. Kesme çiçekler arasında da bir hayli meşhur olan Kasımpatı, mevsimlik buketlerin vazgeçilmezidir.

Teras, balkon veya pencere eşiğini süslemek için en kompakt ve güvenli saksılarda olanları tercih edilmelidir.

Kasımpatı Çiçeği Anlamı Nedir?

Genel olarak dünya üzerindeki tüm kültürlerde Kasımpatı çiçeği, mutluluk ve iyimserliğin sembolüdür. Bazı ülkelerde, galaksideki en büyük yıldız olan güneşin sembolü olarak kabul edilir.

Kasımpatı yapraklarının kusursuz bir biçimde dizilmiş olmasından dolayı, Japonlar tarafından mükemmelliği temsil ettiğine inanılır. Bu bitki ünlü Filozof Konfüçyüs'ün, meditasyon nesnesi haline getirilmesini önerdiği bir çiçektir. Kasım ayında ve genel olarak sonbaharda olduğu için ismini de bu aydan alır. Sahip olduğu renkler farklı anlamlarla ilişkilidir.

Sarı Kasımpatı, sonsuz ve gerçek aşkı sembolize eder,

Pembe Kasımpatı, yeni filizlenen masum bir aşk anlamına gelir.

Kırmızı Kasımpatı, tutkulu ve yoğun bir sevginin sembolüdür.

Beyaz Kasımpatı Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Beyaz Kasımpatı, saf ve masum sevgi anlamına gelir. Bu çiçek renginden bağımsız olarak değerlendirildiğinde değişik anlamları da vardır. Gerçek dostluğu, sadakati ve bağlılığı, iyi bir ruh halini, neşeyi, sağlığı, iyileşmeyi, devam eden yenilenmeyi veya yaşamı sembolize eder.