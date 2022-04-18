Kastamonu İlçeleri: Kastamonu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Bulunduğu konum itibariyle Kastamonu, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak, İç Anadolu ile iç içe olduğu için güney kesimler bu bölgenin iklim özelliklerini taşır. Yükseltinin fazla olduğu bölgeler daha fazla kar yağışı alırken, denize yakın ilçeler biraz daha sıcaktır. Küre Dağları nedeniyle Kastamonu'nun iç kesimleri, Karadeniz ikliminden uzaktır. Tarım, ormancılık, hayvancılık, arıcılık, madencilik, sanayi ve turizm şehrin ekonomisini oluşturan yapı taşlarıdır. Üretilen başlıca tarım ürünleri arasında, elma, erik, zeytin, fındık vardır. Aynı zamanda, buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, şekerpancarı, patates, kenevir ve sarımsak yetiştirilir. 880 bin hektarlık orman ve fundalık alanı sayesinde, ormancılık için uygun bir şehirdir. Kastamonu'da hem sığır ve manda gibi büyükbaş, hem de koyun ve kıl keçisi gibi küçükbaş hayvancılık yapılır. Sanayisi, tamamen tarım ürünlerinin işlenmesi üzerine kuruludur. Yörede aktif olarak madencilik çalışmaları yürütülür. Yeraltı kaynakları arasında, bakır ve bakırlı pirit en çok çıkarılan madenlerdir. Mavi ve yeşili bir arada bulunduran Kastamonu'da, turistlerin ilgisini çeken birçok yer vardır. Bunlar arasında; Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Kayak Merkezi, Küre Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Kastamonu Kalesi ve Kastamonu Saat Kulesi gibi tarihi ve doğal mekanlar bulunur.
Büyük bir yüzölçümü olan Kastamonu'nun 19 ilçesi vardır. Bunlar:
Toplam nüfusu 375.592 olan ilin yüzölçümü, 13.108 km²dir. Merkez en kalabalık ilçeyken, Ağlı nüfusu en düşük olanıdır. Toprak genişliği göz önüne alındığında Merkez ilçesi en büyük, Abana ise en küçük ilçedir.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Doğanyurt
|
5.428
|
236,935
|
Cide
|
22.136
|
711,407
|
Şenpazar
|
4.304
|
246,379
|
Bozkurt
|
9.170
|
313,552
|
Abana
|
4.027
|
43,753
|
Çatalzeytin
|
7.229
|
278,14
|
Pınarbaşı
|
5.688
|
468,722
|
Azdavay
|
7.290
|
764,842
|
Küre
|
5.431
|
384,383
|
Ağlı
|
3.006
|
233,063
|
Devrekani
|
12.132
|
705,585
|
Seydiler
|
4.289
|
231,906
|
Hanönü
|
4.134
|
509,033
|
Taşköprü
|
37.119
|
1.702,38
|
Daday
|
8.073
|
867,313
|
Araç
|
17.920
|
1.445,639
|
İhsangazi
|
5.292
|
468,125
|
Tosya
|
39.708
|
1.255,091
|
Merkez
|
152.541
|
1.883,397
Büyükşehir belediyesi olmayan Kastamonu'nun, bir 'Merkez' ilçesi bulunur. Bundan dolayı, nüfus en çok bu ilçede yoğunlaşmıştır.