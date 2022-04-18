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Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:02 Son Güncelleme: 18.4.2022 13:03

Kastamonu İlçeleri: Kastamonu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Kastamonu İlçeleri: Kastamonu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Batı Karadeniz’e ait bir şehir olan Kastamonu, aynı zamanda ünlü Ilgaz ve Küre Dağlarına ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Sınır olduğu şehirler arasında, Çorum, Sinop, Bartın, Çankırı ve Karabük vardır. Denize kıyısı olduğu için bir sahil şehri olsa da, ilin merkezi ilçeleri iç kısımlarda yer alır. Cide, Bozkurt ve İnebolu’nun muhteşem sahilleri vardır. Kastamonu, Osmanlı döneminden kalma konaklar ile doludur. Özellikle, İnebolu, sarımsağı ile meşhur Taşköprü ve Merkez ilçesinde 350’den fazla konak bulunur. Bu yapılar, mimari yönden Kastamonu’nun karakteristik yapısını oluşturur. Şehrin adı söylendiği zaman, akla hemen bu konaklar gelir.

Bulunduğu konum itibariyle Kastamonu, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak, İç Anadolu ile iç içe olduğu için güney kesimler bu bölgenin iklim özelliklerini taşır. Yükseltinin fazla olduğu bölgeler daha fazla kar yağışı alırken, denize yakın ilçeler biraz daha sıcaktır. Küre Dağları nedeniyle Kastamonu'nun iç kesimleri, Karadeniz ikliminden uzaktır. Tarım, ormancılık, hayvancılık, arıcılık, madencilik, sanayi ve turizm şehrin ekonomisini oluşturan yapı taşlarıdır. Üretilen başlıca tarım ürünleri arasında, elma, erik, zeytin, fındık vardır. Aynı zamanda, buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, şekerpancarı, patates, kenevir ve sarımsak yetiştirilir. 880 bin hektarlık orman ve fundalık alanı sayesinde, ormancılık için uygun bir şehirdir. Kastamonu'da hem sığır ve manda gibi büyükbaş, hem de koyun ve kıl keçisi gibi küçükbaş hayvancılık yapılır. Sanayisi, tamamen tarım ürünlerinin işlenmesi üzerine kuruludur. Yörede aktif olarak madencilik çalışmaları yürütülür. Yeraltı kaynakları arasında, bakır ve bakırlı pirit en çok çıkarılan madenlerdir. Mavi ve yeşili bir arada bulunduran Kastamonu'da, turistlerin ilgisini çeken birçok yer vardır. Bunlar arasında; Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Kayak Merkezi, Küre Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Kastamonu Kalesi ve Kastamonu Saat Kulesi gibi tarihi ve doğal mekanlar bulunur.

Kastamonu İlçeleri Kaçtır?

Büyük bir yüzölçümü olan Kastamonu'nun 19 ilçesi vardır. Bunlar:

  • Doğanyurt
  • Cide
  • Şenpazar
  • Bozkurt
  • Abana
  • Çatalzeytin
  • Pınarbaşı
  • Azdavay
  • Küre
  • Ağlı
  • Devrekani
  • Seydiler
  • Hanönü
  • Taşköprü
  • Daday
  • Araç
  • İhsangazi
  • Tosya
  • Merkez

Kastamonu'nun İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Toplam nüfusu 375.592 olan ilin yüzölçümü, 13.108 km²dir. Merkez en kalabalık ilçeyken, Ağlı nüfusu en düşük olanıdır. Toprak genişliği göz önüne alındığında Merkez ilçesi en büyük, Abana ise en küçük ilçedir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Doğanyurt

5.428

236,935

Cide

22.136

711,407

Şenpazar

4.304

246,379

Bozkurt

9.170

313,552

Abana

4.027

43,753

Çatalzeytin

7.229

278,14

Pınarbaşı

5.688

468,722

Azdavay

7.290

764,842

Küre

5.431

384,383

Ağlı

3.006

233,063

Devrekani

12.132

705,585

Seydiler

4.289

231,906

Hanönü

4.134

509,033

Taşköprü

37.119

1.702,38

Daday

8.073

867,313

Araç

17.920

1.445,639

İhsangazi

5.292

468,125

Tosya

39.708

1.255,091

Merkez

152.541

1.883,397

Kastamonu Merkez İlçeleri Hangileridir?

Büyükşehir belediyesi olmayan Kastamonu'nun, bir 'Merkez' ilçesi bulunur. Bundan dolayı, nüfus en çok bu ilçede yoğunlaşmıştır.

Kastamonu İlçeler Haritası

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Kastamonu İlçeleri: Kastamonu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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