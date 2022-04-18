Kastamonu İlçeleri: Kastamonu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Bulunduğu konum itibariyle Kastamonu, Karadeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak, İç Anadolu ile iç içe olduğu için güney kesimler bu bölgenin iklim özelliklerini taşır. Yükseltinin fazla olduğu bölgeler daha fazla kar yağışı alırken, denize yakın ilçeler biraz daha sıcaktır. Küre Dağları nedeniyle Kastamonu'nun iç kesimleri, Karadeniz ikliminden uzaktır. Tarım, ormancılık, hayvancılık, arıcılık, madencilik, sanayi ve turizm şehrin ekonomisini oluşturan yapı taşlarıdır. Üretilen başlıca tarım ürünleri arasında, elma, erik, zeytin, fındık vardır. Aynı zamanda, buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, şekerpancarı, patates, kenevir ve sarımsak yetiştirilir. 880 bin hektarlık orman ve fundalık alanı sayesinde, ormancılık için uygun bir şehirdir. Kastamonu'da hem sığır ve manda gibi büyükbaş, hem de koyun ve kıl keçisi gibi küçükbaş hayvancılık yapılır. Sanayisi, tamamen tarım ürünlerinin işlenmesi üzerine kuruludur. Yörede aktif olarak madencilik çalışmaları yürütülür. Yeraltı kaynakları arasında, bakır ve bakırlı pirit en çok çıkarılan madenlerdir. Mavi ve yeşili bir arada bulunduran Kastamonu'da, turistlerin ilgisini çeken birçok yer vardır. Bunlar arasında; Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Kayak Merkezi, Küre Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Kastamonu Kalesi ve Kastamonu Saat Kulesi gibi tarihi ve doğal mekanlar bulunur.

Kastamonu İlçeleri Kaçtır?

Büyük bir yüzölçümü olan Kastamonu'nun 19 ilçesi vardır. Bunlar:

Doğanyurt

Cide

Şenpazar

Bozkurt

Abana

Çatalzeytin

Pınarbaşı

Azdavay

Küre

Ağlı

Devrekani

Seydiler

Hanönü

Taşköprü

Daday

Araç

İhsangazi

Tosya

Merkez

Kastamonu'nun İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

Toplam nüfusu 375.592 olan ilin yüzölçümü, 13.108 km²dir. Merkez en kalabalık ilçeyken, Ağlı nüfusu en düşük olanıdır. Toprak genişliği göz önüne alındığında Merkez ilçesi en büyük, Abana ise en küçük ilçedir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Doğanyurt 5.428 236,935 Cide 22.136 711,407 Şenpazar 4.304 246,379 Bozkurt 9.170 313,552 Abana 4.027 43,753 Çatalzeytin 7.229 278,14 Pınarbaşı 5.688 468,722 Azdavay 7.290 764,842 Küre 5.431 384,383 Ağlı 3.006 233,063 Devrekani 12.132 705,585 Seydiler 4.289 231,906 Hanönü 4.134 509,033 Taşköprü 37.119 1.702,38 Daday 8.073 867,313 Araç 17.920 1.445,639 İhsangazi 5.292 468,125 Tosya 39.708 1.255,091 Merkez 152.541 1.883,397

Kastamonu Merkez İlçeleri Hangileridir?

Büyükşehir belediyesi olmayan Kastamonu'nun, bir 'Merkez' ilçesi bulunur. Bundan dolayı, nüfus en çok bu ilçede yoğunlaşmıştır.

Kastamonu İlçeler Haritası