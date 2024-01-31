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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:22 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:22

Kastamonu Plaka Kodu Nedir? Kastamonu İl Plakası Kaçtır?

Türkiye’de 7 bölge vardır. Bu 7 bölgede ise toplamda 81 il bulunur. Her ilin, kendine özgü bir plaka kodu vardır. Bu plaka kodları, alfabetik sıraya uygun olarak düzenlenmiştir. Kastamonu da Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan bir şehirdir. Kastamonu ilinden araç satın alan kişinin plakası Kastamonu plaka koduyla verilir. Bu nedenle Kastamonu plaka kodu nedir, Kastamonu il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı önemlidir.

Kastamonu Plaka Kodu Nedir? Kastamonu İl Plakası Kaçtır?

Yolda, trafikte ya da seyahatte pek çok plaka görmek mümkündür. Yaşanılan şehrin ya da farklı şehirlerin plakalarına sahip araçlar, gün boyu karşımıza çıkar. Göze farklı gelen plakaların nereye ait olduğunu bilmek için, şehirlerin plaka kodlarının bilinmesi gerekir. Kastamonu şehir plakasının merak edilme sebeplerinden biri de budur. Böylesi durumlarda Kastamonu plaka kodu nedir, Kastamonu il plakası kaçtır gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.

Kastamonu İl Plakası Kaçtır?

Kastamonu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bir ilidir. Kastamonu ilinin plaka kodu ise 37 olarak bilinir. İlin yanı sıra Kastamonu'nun her ilçesinin de plaka kodu vardır. Bu kodları ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Kastamonu Merkez ilçesi plaka harfleri:

  • AC - AF arası, AH,
  • AK - AZ arası, D,
  • DA - DT arası,
  • DV - DY arası,
  • EA, EH - EL arası, FA, M, PA, PC, PF, PD, PE, PK, PN, PP, PR, PH,

Abana ilçesi plaka harfleri:

  • AB, AG, AJ

T harfleriyle başlayanlar.
Tosya ilçesi plaka harfleri: DU, DZ, EE,

  • ER - EU,
  • KA - KZ arası,
  • M ve T harfleriyle başlayanlar.

İnebolu ilçesi plaka harfleri:

  • EC, EN - EP arası,
  • M, NA ve T harfleriyle başlayanlar.

Taşköprü ilçesi plaka harfleri:

  • ED, EF, EV - EZ
  • LA - LZ
  • T ve S harfleriyle başlayanlar.

Cide ilçesi plaka harfleri:

  • FC - FZ
  • M ve T harfleriyle başlayanlar.

Azdavay ilçesi plaka harfleri: G, M

  • RA - RZ
  • T ile başlayanlar.

Küre ilçesi plaka harfleri:

  • GA ve GZ aralığında

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Kastamonu Plaka Kodu Nedir? Kastamonu İl Plakası Kaçtır?
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