Kastamonu Plaka Kodu Nedir? Kastamonu İl Plakası Kaçtır?

Yolda, trafikte ya da seyahatte pek çok plaka görmek mümkündür. Yaşanılan şehrin ya da farklı şehirlerin plakalarına sahip araçlar, gün boyu karşımıza çıkar. Göze farklı gelen plakaların nereye ait olduğunu bilmek için, şehirlerin plaka kodlarının bilinmesi gerekir. Kastamonu şehir plakasının merak edilme sebeplerinden biri de budur. Böylesi durumlarda Kastamonu plaka kodu nedir, Kastamonu il plakası kaçtır gibi soruların yanıtını bilmek gerekir.
Kastamonu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bir ilidir. Kastamonu ilinin plaka kodu ise 37 olarak bilinir. İlin yanı sıra Kastamonu'nun her ilçesinin de plaka kodu vardır. Bu kodları ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
Kastamonu Merkez ilçesi plaka harfleri:
Abana ilçesi plaka harfleri:
T harfleriyle başlayanlar.
Tosya ilçesi plaka harfleri: DU, DZ, EE,
İnebolu ilçesi plaka harfleri:
Taşköprü ilçesi plaka harfleri:
Cide ilçesi plaka harfleri:
Azdavay ilçesi plaka harfleri: G, M
Küre ilçesi plaka harfleri: