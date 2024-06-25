Kastamonu Karadeniz bölgesinin öne çıkan şehirlerinden biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehrin kültürel mirası oldukça zengindir. Bunlardan biri de el sanatlarına olan zenginliğidir. Birçok el sanatına sahip olan bu şehir, kültürel mirasını nesilden nesile aktarmaya devam etmektedir. Kastamonu hakkında araştırılan konulardan biri olan el sanatları, Kastamonu'nun el sanatları nelerdir, geleneksel Kastamonu el sanatları ve örnekleri nedir soruları ile gündemde varlığını korumaktadır.

Kastamonu El Sanatları Nelerdir?

Kastamonu birçok el sanatına sahiptir. Bunlardan öne çıkanlardan biri ahşap el sanatlarıdır. Toplam yüzölçümünün büyük bir kısmı ormanlar ile kaplı olduğu için ahşap el sanatları oldukça ön plana çıkmıştır. Bu sebeple ahşap el sanatlarında Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. Ahşap oymacılık, kündekari, müzik aletleri ve geleneksel mutfak araç gereçleri yapımı öne çıkan ahşap el sanatlarından biridir.

Ahşap el sanatlarının yanı sıra dokuma el sanatları ve bakırcılık da Kastamonu da öne çıkan el sanatlarından bazılarıdır. Geleneksel yöntemlerle yapılan bakır tencereler, kaplar ve çeşitli mutfak gereçleri oldukça meşhurdur.

Çarşafbağı, çakırcılık ve bıçakçılık, taş baskı, sepetçilik, fanilacılık gibi el sanatları da şehrin öne çıkan el sanatlarından bazılarıdır.

Geleneksel Kastamonu El Sanatları ve Örnekleri Nelerdir?