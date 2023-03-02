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Giriş Tarihi: 2.3.2023 12:05 Son Güncelleme: 2.3.2023 12:06

Kasvet Ne Demek? Kasvet Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimize yabancı dillerden geçen çok sayıda kelime vardır. Kasvet sözcüğü de bunlardan biridir. Kasvet ne demek sorusu da bu kapsamda merak edilenlerden biridir. Kasvet kelimesinden türeyen kasvetli kelimesi de yaygın şekilde kullanılan bir kelimedir. Kasvetli ne demek sorusunu araştırarak bu konuya da netlik kazandırabilirsiniz. Kasvetli ile ilgili cümleler ve konunun merak edilen hususlarını sizler için araştırdık.

Kasvet Ne Demek? Kasvet Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Kasvet ne demek araştırmasında ilk etapta sözlük araştırması yapmayı düşünebilirsiniz. Örnek cümle yapılarını incelediğinizde söz konusu kelimenin daha çok kasvetli şeklinde kullanıldığını görürsünüz. Kasvetli ne demek sözcüğünü araştırmak için de TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Kasvet ve kasvetli kelimelerinin kullanıldığı cümle yapıları, söz konusu kelimenin anlamını daha iyi kavramanızı sağlar. Kasvetli ile ilgili cümleler yazımızın devamında.

Kasvet Ne Demek?

Kasvet, Arapça ve Farsçada geçen bir kelimedir. Söz konusu kelime zaman içerisinde Türkçede de kullanılmaya başlanmıştır. Kasvet, "karanlık, sıkıntı, umutsuzluk" anlamına gelir. Kelimenin eşanlamlısı olarak da esved sözcüğünün kullanıldığı görülür. Her iki kelime de karanlık sözcüğünün yanı sıra az ışık alan yerler için de kullanılır. TDK sözlüğü incelendiğinde de kasvet kelimesinin 3 farklı anlamı olduğu görülür.

  • İyilikten ve şefkatten yoksun, zorba, gaddar
  • Minnet, sıkıntı, gam, keder, sıklet
  • Umutsuz, karanlık, boğucu

Kasvetli İle İlgili Cümleler

Kasvetli, insanlar ve mekânlar için kullanılan bir kelimedir. Kötümser, umutsuz ya da depresif ruh haline sahip kişiler için kasvetli sözcüğü kullanılır. Bunun yanında boğucu ve karanlık yerler için de kasvetli kelimesi sıfat olarak karşınıza çıkar. Kelimenin kullanıldığı cümle yapıları incelenerek kelimenin anlamı daha ayrıntılı kavranacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.

  • Şu kasvetli odaya girdiğimde her zaman ruhum daralıyor.
  • Günlerdir dışarı çıkmıyor, kasvet bastı kendisini.

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Kasvet Ne Demek? Kasvet Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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