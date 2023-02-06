Kat Etmek Nasıl Yazılır? Katetmek Ne Demek, Ayrı Mı Yazılır Birleşik Mi?

Kat etmek nasıl yazılır ya da katetmek nasıl yazılır, Türkçe'nin kullanımı konusunda çok önemlidir. Türkçe 'ye sahip çıkmak kullandığımız dilde farkındalık yaratmaktadır. Bu farkındalık dili daha doğru kullanmaya yönlendirirken, çevremize karşı daha bilinçli olmamızı sağlar. Doğru dil kullanımı her Türk vatandaşının asli bir göreviyken, bu kullanımı yaygınlaştırmak da bir o kadar önemlidir. Bu noktada katedilmek nasıl yazılır ve doğru yazılışı nasıl, sorusuna TDK açıklık getirmektedir.

Kat Etmek Nasıl Yazılır?

Dilimiz çok zengin bir dildir. Zengin olması, hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde pek çok kolaylık sağlamasının yanı sıra üretkenliği de etkilemektedir. Dilimizde sözcüklerin yanında deyimler, atasözleri ve kalıplaşmış ifadeler de bulunmaktadır. Bu atasözleri, deyimler ve kalıplaşmış ifadeler dilimizi zenginleştirmektedir. Bu ifadelerin doğru ya da yanlış kullanımları da mevcut olabilmektedir. Bazılarının kullanımlarında açıklık ve netlik mevcutken bazılarının kullanımlarında da karmaşıklıklar ve tartışmalar mevcuttur.

Türkçe 'de Kullanımında ve yazımında tartışma yaratan sözcüklerden biri de kat etme/ katetmek sözcüğüdür. Bu sözcüğün kullanımında ve yazımında bazı tartışmalar vardır. Kat etmek sözcüğü nasıl yazılır, sorunun yanıtını Türk Dil Kurumu vermektedir. Katetmek sözcüğünün anlamını Türk Dil Kurmu: "bir yeri aşmak, kesmek, bölmek" olarak açıklamaktadır. Sözcüğün kullanımı ve yazımı kat etmek şeklinde olsa da bu kullanımı ve yazım yanlıştır. Sözcüğün doğru kullanımı ve yazımı katetmek biçimde yazılmalıdır.

Katetmek Ne Demek?

Kat etmek sözcüğü Türkçe'de kesmek, bölmek ve de bir yeri aşarak geçmek, yol almak anlamlarında kullanılmaktadır. Sözcük günlük kullandığımız dilde çok sık kullanılmaktayken, kullanıldığı yerler anlamıyla doğru orantılıdır. Günlük dilde sıkça kullandığımız bu sözcüğü cümle içinde kullanarak örnek verecek olursak:

Katedilen mesefa epeyce uzundu.

Evden buraya kadar yirmi adım katetti.

Yolumuz bir top sahasını katedebilirdi.

Sana ulaşmak için katettiğim yolların haddi hesabı yoktur.

Ülkemiz kurulduğu yıldan bu yana epey yol kat etti.