Katalizör Nedir? Katalizör Ne İşe Yarar, Nerede Kullanılır ve Arızası Nasıl Anlaşılır?

Katalizör nedir sorusu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için motorlu araçlarla ilgili yazılmış kaynaklardan istifade etmeniz gerekir. Araçta katalizör ne işe yarar merakınızı da bu kaynaklardan istifade ile giderebilirsiniz. Katalizörün nerede kullanıldığını bildiğinizde konunun anlaşılması çok daha kolay olacaktır. Katalizör nerede kullanılır? Katalizör arızası nasıl anlaşılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Katalizör Nedir?

Katalizör, araçların otor bölümünde yer alan bir sistemdir. Motorun yanma odasında yanan hava ve yakıt, kirli gaz olarak egzozdan atılır. Bu da doğal olarak çevreye zarar verir. Bu zararın en aza indirilmesi için katalizör sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem ile atmosfere salınan zehirli gaz en az seviyeye düşürülür. Her araçta bulunan katalizör sisteminin çalışma mekanizması farklı olup sistemin işlevi aynıdır.

Araçta Katalizör Ne İşe Yarar?

Egzozdan çıkan gazın zehirli etkisinin en aza indirilmesi için katalizör sistemi geliştirilmiştir. Egzozdan çıkan gaz bu sistem sayesinde karbonmonoksit, hidroksit ve hidrokarbon bileşimleri ile çıkar. Bu karışım ile egzozdan çıkan gazın çevreye verdiği zarar en aza indirilmiş olur.

Katalizör Arızası Nasıl Anlaşılır?

Araçta katalizör arızasının olup olmadığının anlaşılması için araçtaki bazı belirtilerin takip edilmesi gerekir. Bu kapsamda katalizör arızası belirtileri aşağıdaki gibidir.