Katar Hangi Kıtadadır? Katar Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Arap Devletleri arasında yer alan bir ülke olan Katar, 2 milyondan fazla nüfusa sahip olup bulundurduğu doğalgaz rezervleri sayesinde 2021'de kişi başına düşen milli gelir oranına göre dünyanın en zengin 4. ülkesi durumunadır. Peki, Arap coğrafyasında dikkat kesilen bir ülke olan katar hangi bölgede yer alır? İşte, Katar'a dair tüm merak edilenler…

Katar hangi kıtada?

Arap Yarımadası'nın doğusunda yer alan Katar Asya kıtasında yer almaktadır. Basra Körfezi ülkelerinden biri olan Katar'ın tek kara komşusu Suudi Arabistan'dır.

Katar Dünya'nın hangi bölgesinde?

Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman gibi Körfez ülkelerinden biri olan Katar, hızla gelişen Orta Doğu ülkelerinden biridir. Ekonomik gelirinin büyük çoğunluğunu petrol rezervinden alan Katar, rezervlerin bulunmasından önce ekonomisi balıkçılığa bağlı bir ülkeydi.

Katar hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Asya kıtasının Basra Körfezi'ne kıyısı olan bölgede yer alan Katar, 11.571 km² yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Genel olarak alçak düzlüklerden oluşan Katar'ın bir bölümü kumlarla kaplıdır ve güney kısmında ise çöller hakimdir.

Katar hangi yarım kürede yer alır?

Katar, konumu itibari ile kuzey yarım kürede yer alan bir Arap ülkesidir. Ülkede coğrafi konumu nedeniyle yazlar nemli ve kurak, kışlar ılık ve az yağışlı geçmektedir.