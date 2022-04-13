Katar Para Birimi Nedir? Katar Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Orta Doğu'da Bafra Körfezinde konumlanmış bir ülke olan Katar, kişi başı milli gelir seviyesine göre dünyanın en zengin 10 ülkesi sıralaması içindedir. Dünyanın birçok ülkesine petrol ve doğalgaz ihracatı yapan Katar bu sebeple oldukça kalkınmış bir ekonomiye sahiptir. Bu bilgiler doğrultusunda Katar para birimi dünya borsalarında ilgi gören bir para birimidir. Peki, Katar para birimi kaç TL'dir? İşte Katar para birimi ile ilgili detaylar...

Katar Para Birimi Nedir?

Katar para birimi sadece Katar'da kullanılan, ilk kez 1973 yılında Katar Merkez Bankası tarafından dağıtılan Katar Riyalidir.

Oldukça ilgi gören bu para birimine ait ismine dirham denilen 1, 5, 10, 25, 50 dirham olmak üzere 5 adet madeni para ve 1, 5, 10, 50, 100, 500 Riyal olmak üzere de 6 adet banknot para vardır.

Katar Para Birimi Kaç TL'dir?

Katarlı yatırımcıların ve iş adamlarının sıkça tercih ettiği ülkelerden birisi de Türkiye'dir. İki ülke arasında ticari ortaklıklar olması ve ülkemizin Katarlı turistlerin sıklıkla ziyaret ettikleri yerlerden birisi olması neticesinde Katar para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiğini araştırılan konulardan birisidir. 1 Katar Riyali yaklaşık 4.02 Türk Lirasına tekabül eder.

Katar Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin hepsinin uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Katar resmi para biriminin yani Katar Riyalinin uluslararası para kodu QAR, sembolü ise ر.ق şeklindedir.