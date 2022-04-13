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Giriş Tarihi: 13.4.2022 15:32 Son Güncelleme: 13.4.2022 15:33

Katar Para Birimi Nedir? Katar Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Katar Para Birimi Nedir? Katar Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Borsa ve ekonomi bilimleri meraklarının her zaman ilgisini çeken konulardan birisi de ülkelerin para birimleridir. Para birimi, çoğu ülkede tıpkı resmi dil gibi ülkeye özeldir. Para birimlerini bilmek yurt dışı seyahatlerinde hazırlıklı olmamıza aynı zamanda genel kültürü zenginleştirerek bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıktığı vakit başarılı olmamıza fayda sağlar. Arap topraklarının en zengin ekonomiye sahip ülkelerinden birisi olan Katar Devleti’nin de kendi resmi para birimi vardır. Katar para birimi nedir? Katar para birimi sembolü nedir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Orta Doğu'da Bafra Körfezinde konumlanmış bir ülke olan Katar, kişi başı milli gelir seviyesine göre dünyanın en zengin 10 ülkesi sıralaması içindedir. Dünyanın birçok ülkesine petrol ve doğalgaz ihracatı yapan Katar bu sebeple oldukça kalkınmış bir ekonomiye sahiptir. Bu bilgiler doğrultusunda Katar para birimi dünya borsalarında ilgi gören bir para birimidir. Peki, Katar para birimi kaç TL'dir? İşte Katar para birimi ile ilgili detaylar...

Katar Para Birimi Nedir?

Katar para birimi sadece Katar'da kullanılan, ilk kez 1973 yılında Katar Merkez Bankası tarafından dağıtılan Katar Riyalidir.

Oldukça ilgi gören bu para birimine ait ismine dirham denilen 1, 5, 10, 25, 50 dirham olmak üzere 5 adet madeni para ve 1, 5, 10, 50, 100, 500 Riyal olmak üzere de 6 adet banknot para vardır.

Katar Para Birimi Kaç TL'dir?

Katarlı yatırımcıların ve iş adamlarının sıkça tercih ettiği ülkelerden birisi de Türkiye'dir. İki ülke arasında ticari ortaklıklar olması ve ülkemizin Katarlı turistlerin sıklıkla ziyaret ettikleri yerlerden birisi olması neticesinde Katar para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiğini araştırılan konulardan birisidir. 1 Katar Riyali yaklaşık 4.02 Türk Lirasına tekabül eder.

Katar Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin hepsinin uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Katar resmi para biriminin yani Katar Riyalinin uluslararası para kodu QAR, sembolü ise ر.ق şeklindedir.

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Katar Para Birimi Nedir? Katar Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?
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