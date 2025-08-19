Katar Üniversitesi’nden Türk öğrencilerine tam burs

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında iş birliği kapsamında her yıl 30 başarılı Türk öğrenci Katar Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Bugüne kadar 80'e yakın öğrenci başkent Doha'da bulunan üniversiteye gitme imkânı buldu. Katar Üniversitesi uluslararası üniversite değerlendirmelerinde 112'nci sırada yer alıyor. Burs 4 yıllık lisans eğitimi için veriliyor. Burs kapsamında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere yurt konaklaması, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir kez gidiş dönüş uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Eğitim dili Arapça olan bölümlerde geçerli olacak bursa başvuru yapacak öğrencilerin lise diploma notunun en az 85 puan olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş olması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olması, en az B1 düzeyinde Arapça bilmesi şartları aranıyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan bursun ön kaydı www.maarifagency. com adresinin yurtdışında eğitim sekmesinde bulunan Katar sayfasında. Ön kayıt sürecini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından 9-10 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da sözlü ve yazılı sınava alınacak. Sınavdan başarıyla geçen 30 öğrenci 2026 yılı ocak ayında Katar'da eğitimlerine başlayacak.

MAARİF AJANSI 67 ÜLKEDE

Öte yandan TMV'nin uluslararası vizyonunu yansıtan bir girişim olarak kurulan Maarif Ajansı da 67 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor. Ajans, dünya genelinde 67 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor ve uluslararası eğitim alanında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Ajans, Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi yükseköğretim açısından cazip ülkelerde eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik kapsamlı danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Bu hizmetler, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programlara başvuru süreçlerinden kabul ve yerleşme aşamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Maarif Ajansı, öğrencilerin akademik geçmişlerini, ilgi alanlarını ve kariyer hedeflerini dikkate alarak en uygun üniversite ve program seçeneklerini belirlemelerine yardımcı oluyor.