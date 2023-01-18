Kateksis Nedir? Olumlu ve Olumsuz Kateksis Öğrenme Örnekleri Neler, Ne İşe Yarar?

Kateksis nedir sorusuna cevap aranırken kateksis örnekleri üzerinde de durmanız gerekir. Örnekler üzerinden gidilerek konunun anlaşılması daha kolay olacaktır. Kateksis öğrenme ne demek, eğitim bilimlerinin birçok alanında yapılan çalışmalara ışık tutmuştur. Bu sayede insan psikolojisi alanında da son derece değerli çalışmalar yapılmıştır. Olumlu ve olumsuz kateksis öğrenme ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kateksis Nedir?

Kateksis ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Kateksis en temel tanımı ile arzunun enerji ile bir şeye yoğunlaşmasına verilen isimdir. Buradaki enerji Freudyen'in ifadesi ile libidodur. Buradan yola çıkılarak kateksis libidonun bir şeye yoğunlaşması olarak tanımlanabilir. Bu durumu şu örnekle açıklayabiliriz. Bir kişi karşıdakine aşık olduğunda yoğun şekilde libidosu harekete geçecektir. İlerleyen süreçte gözü karşıdakinden başkasını görmezse burada kateksis durumundan bahsetmek mümkündür.

Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra KPSS sürecinin takip edilmesi, üniversiteye hazırlanan bir lise öğrencisinin son hazırlık süreci, evlilik hazırlığındaki genin adayının son hazırlıkları kateksis kapsamında değerlendirilebilir. Yani kateksis nesnelerle duygusal bağ oluşturmak anlamına da gelir. Bu tanım bilişsel davranış psikolojisi alanındaki çalışmalarla tanına Edward Tolman tarafından yapılmış ve bu kapsamda çalışmalara imza atılmıştır.

Kateksis Örnekleri

Kateksis ile ilgili yaptığınız araştırmalarda karşınıza çok sayıda örnek çıkar. Türkler çayı çok seven bir millettir. İçecek dediğimiz zaman hepimizin aklına öncelikle çay gelir. Avrupalı ya da Amerikalıya içecek dediğinizde ise aklına öncelikle kahve gelecektir. Yani nesneler bazı kavramlarla bağ oluşturur.

Kateksis kavramının olumlu ya da olumsuz şekilde çeşitlendiğini de çeşitli kaynaklarda görebilirsiniz. Örneğin bir insan acıktığında aklına öncelikle tavuk dürüm yemek geliyorsa bu durum onun için olumlu kateksise örnektir. Vejeteryan bir kişi acıktığında ise tavuk dürüm onun için olumsuz bir kateksistir.