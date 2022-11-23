Katı Yakıtlar Konu Anlatımı - Yapay ve Doğal Katı Yakıtlar Nelerdir, Kaça Ayrılır ve Nerelerde Kullanılır?

Katı yakıtlar , enerji ve ısınma kaynağı olarak kullanılan madde yani yakıt genel türlerinden birisidir. Kullanım alanları ve çeşitleri birden fazla olduğu için doğal olarak katı yakıt türleri nelerdir merak edilmekte, katı yakıtlar nerede kullanılır sorusu akıllara gelmektedir. Peki, katı yakıtlar nelerdir ? Bu sorunun ayrıntılı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Katı Yakıtlar Nelerdir?

Yakıt, ısınma sistemlerinde ve makinelerin çalışması için kullanılan maddelere denir. Ayrıca elektrik, ulaşım, aydınlanmada da kullanılan yakıtlar kendi aralarında 3'e ayrılırlar. Bunlar;

- Sıvı yakıtlar

- Katı Yakıtlar

- Gaz Yakıtlar'dır.

Katı Yakıtlar Nerelerde Kullanılır?

Bahsi geçen yakıt türlerinden katı yakıtlar yüzyıllardır ısınma, elektrik üretimi, ulaşım gibi alanlarda kullanılan bir yakıt türüdür. Katı yakıt çeşitleri ise şunlardır; Taş kömürü, odun, linyit, kok kömürü, antrasit, odun ve odun kömürü.

Taş Kömürü: Madencilik yoluyla yerin altından çıkarılan bitki ve hayvan kalıntılarının uzun süredir toprak altında sıkışması ile oluşan kömürün bir çeşididir. Taş kömürü diğer kömür türlerine göre oldukça yüksek kalorili yani ısıtma gücü çok yüksek olduğu için küçük alanlarda ve evlerde değil , demir çelik sanayide ve fabrikalarda kullanılır.

Linyit: Yine taş kömürü gibi, madenlerden çıkarılan kömürden elde edilen linyit, yerkürede bolca bulunur. Isıtma gücü yani kalorisi düşük bir kömür türüdür ve rengi kahverengidir. Kullanım alanı ise termik santrallerdir.

Antrasit: Kömür çeşitleri arasında en yüksek kalorili olan antrasit, yerkürede sınırlı bir miktarda bulunduğu için kullanım alanı çok geniş değildir. Antrasit kömür çok kolay tutuşmayan ancak duman ve isi oldukça az özelliğe sahiptir. Kullanım alanları ise ısınmadan ziyade, kimyasal reaksiyonları hafifletici olarak kullanılır.

Kok Kömürü: Taş kömüründen elde edilen kök kömürü, ısınma alanlarından sıklıkla kullanılan bir yakıt türüdür.

Odun: Ağaçlardan elde edilen odun, evlerde yahut başka alanlarda ısıtma, pişirme gibi durumlar için kullanılan bir katı yakıt türüdür. Kurumuş ağaç gövdeleri ve dallarının kesilmesi ile tüketiciye ulaşır.

Odun Kömürü: Odunların yakılarak işlenmesi ile oluşan odun kömürü, restoranlarda ızgara yakıtı olarak ve mangal için kullanılır.

Yapay Ve Doğal Katı Yakıtlar

Katı yakıtlar arasında en önemli olanlar doğal katı yakıtlardır. Fosil kömürler olarak adlandırılan yakıt türü, doğal katı yakıt çeşitlerini kapsamaktadır. Doğada kendiliğinden bulunan doğal katı yakıtlar şunlardır; antrasit, taş kömürü, linyit ve odundur.

Yapay olarak elde edilen katı türleri ise, kok kömürü ve odun kömürüdür. Kok kömürü, taş kömürünün yakılıp işlenmesi akabinde elde edilirken odun kömürü de odunun yakılıp işlenmesi ile elde edilir.