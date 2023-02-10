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Giriş Tarihi: 10.2.2023 16:00 Son Güncelleme: 10.2.2023 16:00

Katrilyondan Sonra Ne Gelir? Katrilyondan Sonra Hangi Sayı Gelir ve Nasıl Yazılır?

Sayılar ile arası iyi olan ya da kendini bu konuda geliştirmek isteyen kişiler, “katrilyondan sonra ne gelir?” sorusunun yanıtını araştırırlar. 1000’in katlarından sonra okunuşlar değiştiği için bazı sayıların okunuşu insanların kafaları bu konuda karışabilir. Bu nedenle internet üzerinden “Katrilyondan sonra hangi sayı gelir ve nasıl yazılır?” sorularının yanıtı araştırılır. İşte katrilyondan sonra ne gelir sorusunun yanıtı…

Katrilyondan Sonra Ne Gelir? Katrilyondan Sonra Hangi Sayı Gelir ve Nasıl Yazılır?

Katrilyon, trilyon gibi sayılar günlük hayatta çok sık kullanılmadıkları için sonunda kaç tane sıfır var, nasıl yazılır pek çok kişi bilemez. Bu nedenle bu soruların yanıtları internet üzerinden araştırılır. Katrilyondan sonra ne gelir sorusu da bu bağlamda yanıtı araştırılan sorular arasında karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak "katrilyondan sonra hangi sayı gelir, nasıl yazılır?" soruları da yanıtı internet arama motorları üzerinde aranan sorular arasında bulunur.

Katrilyondan Sonra Ne Gelir?

10 ve 10'un katı sayılarından bazılarının özel isimleri bulunur. Bu özel isimleri bulunan sayılar, yanında 3 ve 3'ün katları (3, 6, 9, 12, 15, 18…) kadar sıfır olan sayılardır. Örnek olarak 1000 (bin), 1000000 (milyon), 1000000000 (trilyon) sayıları verilebilir. Bunlardan bir tanesi de katrilyondur. Katrilyonun sonunda 15 tane sıfır bulunur. Katrilyondan sonra gelen ise "Kentilyon" olarak karşımıza çıkar. Kentilyonun sonunda ise 18 tane sıfır bulunur. Kentilyonun yazımı ise şu şekildedir:

  • Kentilyon: 1.000.000.000.000.000.000 şeklinde yazılır.

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Katrilyondan Sonra Ne Gelir? Katrilyondan Sonra Hangi Sayı Gelir ve Nasıl Yazılır?
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