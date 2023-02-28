Katyon Nedir? Katyon Nasıl Gösterilir, Ne Yüklüdür, Örnekleri Neler?

Katyon nedir sorusu, elektronların alışverişi ile cevaplanır. Nasıl gösterilir dediğimizde aklımıza iyon yükleri gelir. İyonların yük özelliği ile katyon nasıl oluşturulur sorusunu cevaplarız. Peki, yük özellikleri ile nasıl bulunur baktığımızda bir atomun katyon olduğunu nasıl anlarız sorusunu cevaplarız. Katyon elektron alır mı verir mi sorusuna elektron vermiş iyonların katyon olduğu cevabını veririz. Elektron verdiği için Ne yüklüdür sorusunun ardından katyon pozitif midir sorusunu akıllara getir.

Katyon Nedir?

Nötr haldeki bir atomun proton sayısı elektron sayısına eşittir. Atomlar elektron verebilir veya elektron alabilir. Fakat atomların protonları çekirdeğin içerisinde sabittir. Bu nedenle proton sayısı hiç değişmez. Elektron veren atomlar negatif yüklerini kaybettiği için pozitif yüklenirler. Katyon, elektronları protonlarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyona verilen addır. İsmi, pozitif yüklü iyonların katot uçlarına çekiminden dolayı verilmiştir.

Katyon Nasıl Gösterilir, Ne yüklüdür?

Katyon, protonları elektronlarından fazla olan taneciklere denir. Protonlar pozitif, elektronlar negatif yüklü taneciklerdir. Proton sayıları fazla olan taneciklerin pozitif yükleri fazla olacağından pozitif yüklüdür. Bu nedenle sağ üstlerinde artı işareti ile gösterilirler. Bunun yanı sıra elektron ve protonların sayıları arasındaki fark kaç ise artı işaretinin yanında o sayı yazar. Örneğin alüminyum iyonunun proton sayısı 13 iken elektron sayısı 10 dur. Bu nedenle +3 fark vardır. Alüminyum iyonu Al3+ şeklinde gösterilir.

Katyon Örnekleri neler?

Katyon örnekleri ikiye ayrılır. Bunlar: basit katyonlar ve çok atomlu katyonlardır.

Basit Katyonlar

Alüminyum Al3+

Baryum Ba2+

Berilyum Be2+

Sezyum Cs+

Kalsiyum Ca2+

Krom(II) Cr2+

Krom(III) Cr3+

Krom(VI) Cr6+

Kobalt(II) Co2+

Kobalt(III) Co3+

Bakır(I) Cu+

Bakır(II) Cu2+

Galyum Ga3+

Helyum He2+

Hidrojen H+

Demir(II) Fe2+

Demir(III) Fe3+

Kurşun(II) Pb2+

Kurşun(IV) Pb4+

Lityum Li+

Magnezyum Mg2+

Mangan(II) Mn2+

Mangan(III) Mn3+

Mangan(IV) Mn4+

Mangan(VII) Mn7+

Cıva(II) Hg2+

Nikel(II) Ni2+

Nikel(III) Ni3+

Potasyum K+

Gümüş Ag+

Sodyum Na+

Stronsiyum Sr2+

Kalay(II) Sn2+

Kalay(IV) Sn4+

Çinko Zn2+

Arsenik As3+

Çok Atomlu Katyonlar

Amonyum NH4+

Hidronyum H3O+

Nitronyum NO2+

Cıva(I) Hg22+