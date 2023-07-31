Kaunos Antik Kenti Nerede? Kaunos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kaunos Antik Kenti, tarihteki diğer antik kentler gibi denizin yanı başına kurulmuştur. M.Ö. kurulduğundan dolayı günümüzde bulunan kalıntıları parça parçadır. Bu kent ticaretin yoğun yaşandığı bir kenttir. Dolayısıyla arkeologların o dönemdeki ticaret hakkında bilgi toplayacağı da bir kenttir. Kaunos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir ve hangi medeniyete ait olduğu soruları, kentin birçok özelliğini anlatacak sorulardır.

Kaunos Antik Kenti Nerede?

Ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde birçok antik kent bulguları ile karşılaşabiliriz. Antik kentlerin genelde liman kenti olma özelliği, ticaretin yoğun şekilde yaşandığı kent olma özelliği bu tür bölgelerde kurulmalarına sebep olmuştur. Her antik kentin bulunduğu çağ değişmektedir. Kaunos Antik Kentini birlikte ele almamız gereken çağ ise Antik Çağdır. Antik Çağ zamanında kurulan bu antik kent Muğla ilindedir.

Kaunos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Her antik kentin bir hikayesi vardır. Dolayısıyla her antik kentin kendine özgü özellikleri de vardır. Kaunos Antik Kentinin hikayesinin özerkliği de kuran kişinin hikayesinden gelmektedir. Geçmişte ikiz kardeş olan iki genç birbirlerine âşık olurlar. Bu aşk toplum tarafından uygunsuz karşılanır. Çünkü ikisi de öz kardeşlerdir. Bunun sonucunda ikiz kardeşlerden erkek olan bulunduğu yerden dışlanır. Dışlanan genç Muğla'ya gelir ve Kaunos adlı kenti kurar. Bu kenti görmek için Muğla iline gelinmelidir. Böylece bu konudaki hikayeye daha yakından şahit olunabilir.

Kaunos Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edilmiştir?

Antik kentlerin kuruluşu oldukça geçmiş tarihlere dayanmaktadır. O kadar geçmişte kurulmuşlardır ki inşa edildikleri tarihlerinin başına Milattan önce (M.Ö.) ifadesi getirilir. Kaunos Antik Kentinden elde edilen bulgular liman şehirlerinde olan ortak özelliklerin olduğunu da gösterir.

Birçok antik kentte olan tiyatro bu kentte de vardır. İnsanların bazı konular için bir araya geldiği agora toplanma alanı da yine Kaunos Antik Kentinde vardır. İbadet etmek için inşa edilmiş kiliselerin varlığı da yine bu kenttin bulgularından anlaşılmaktadır. Bu gibi kent özelliklerine M.Ö. yıllarda rastlanılmaktadır. Kaunos Antik Kenti M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiştir.

Kaunos Antik Kenti Hangi Medeniyete Aittir?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde olan bu antik kent birçok dönemlerde varlığını korumuştur. Bu dönemler sırasıyla Helenistik, Roma ve Bizans'tır. Elde edilen bulgularda bu dönemlere ait özellikleri görmek de mümkündür.