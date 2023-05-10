Kavala Nerede? Kavala Hangi Ülkede, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Kavala nerede, coğrafyanın ilgi alanı konulardan biridir. Söz konusu kültür ve turizm kenti, her yıl çok sayıda ziyaretçi çeken bir coğrafyadır. Kavala Yunanistanda mı diye merak edenlerin sayısı da oldukça fazladır. Peki, Kavala hangi ülkede? Söz konusu şehir, Balkan gezi programına dâhil edilmesi gereken yerlerden biridir. Kavala kurabiyesi nerenin sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kavala Nerede?

Kavala, Yunanistan'da bulunan güzel bir sahil kasabasıdır. Gezmek, görmek ve eğlenmek için birçok kişi bu sahil kasabasını ziyaret etmek ister. Dinlendiren ve huzur veren bir coğrafyaya sahip olan Kavala'da doğa ile iç içe bir dönem geçirebilirsiniz. Kavala sahilini daha önce duymamış olabilirsiniz.

Kavala, Yunanistan sınırları içinde olan ve tatil için tercih edilen önemli merkezlerden biridir. Kavala'nın doğrudan Ege Denizi ile kıyısı bulunmaktadır. Şehrin güneyinde Toska bulunur. Kuzeyde ise Sanatorio ile komşu olan Kavala'nın kuzeybatısında Stavros vardır. Kavala'nın en güzel ve en özel manzarası, Thasos Adası ile karşı karşıya olmasıdır.

Kavala Hangi Ülkede?

Kavala, günümüzde Yunanistan toprakları içinde bulunan bir sahil kasabasıdır. Ülkemizde de birçok tatil ve doğal güzellik tutkunu bu sahil kasabasını ziyaret etmek ister. İstanbul ile Kavala arası 450 km'dir. Yaklaşık 6 saatlik bir kara yolculuğu ile Kavala'ya ulaşmanız mümkündür.

Turizm açısından son derece popüler olan Kavala'da çok sayıda konaklama tesisi de vardır. Osmanlı döneminden beri her zaman önemini korumuş olan Kavala, aynı zamanda Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın da doğduğu yerdir. Kavala, 1912 yılına kadar Osmanlı Devleti toprağı idi. 1. Balkan Savaşı sonrasında Kavala Bulgaristan'a bırakılmıştır. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra ise Kavala, Bulgaristan tarafından Yunanistan'a verilmiştir.