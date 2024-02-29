Kavitasyon Nedir? Kavitasyon Ne İşe Yarar, Nasıl Uygulanır?

Kavitasyon, tesisat alanı gibi alanlarda ve son zamanlarda bölgesel zayıflama alanında adı geçen bir terimdir. Sıvı içinde oluşan fiziksel bir olayın verdiği hasarı ifade eden görülen kavitasyon hakkında bilgi edinmek isteyenler kavitasyon nedir, ne işe yarar ve nasıl uygulanır gibi soruları gündeme getirmektedir.

Kavitasyon Nedir?

Herhangi bir sıvının içinde oluşan kabarcık ve boşlukların yüksek seviyede ve hızda sıvı akışına uğraması sonucunda yüzeyde pürüzler oluşmasına kavitasyon denmektedir. Kavitasyon, hava ve su buharıyla dolmuş olan baloncukların yerel basıncın gelmesiyle su ısısının buharlaşma seviyesinin altına düştüğü zaman gerçekleşen bir olaydır. Estetik alanında bölgesel incelme tekniklerinden biri olan kavitasyon cildin dış bariyerine uygulanan dalganın yağ dokularındaki hücrelerin sıvısında ani basınç değişikliği ile yapılan bir tekniktir.

Kavitasyon Ne İşe Yarar, Nasıl Uygulanır?



Bölgesel incelmeye yarayan tekniklerden biri olarak adlandırılan kavitasyon, vücudun bazı bölgelerinde biriken yağlanmaları eritmeyi hedef edinmektedir. Özellikle kol, iç bacak ve simit bölgelerindeki fazla yağları eritmek için uzman estetik hekimi tavsiyesi ve kontrolünde kavitasyon işlemi uygulanmaktadır. Bölgesel zayıflama kavitasyon işlemi için özel ultrasonik cihazlar kullanılmaktadır. Bu makinelerin gönderdikleri ses dalgaları ile yağ hücreleri aracılığıyla vücuda giriş yapar, vücutta gezen ultrasonik maddeler ter, idrar ve dışkı olarak atılır. Kavitasyon işlemi özel cihazların bulunduğu Sağlık Bakanlığı onaylı kliniklerde genellikle 6-8 seans şeklinde uygulanmaktadır.

Kimler Kavitasyon Yaptıramaz?

Bölgesel zayıflama kavitasyon işlemi vücuda ses frekansları ve dalgalar yolladığı için herkes tarafından yaptırılması mümkün değildir. Özellikle kalp, tansiyon, epilepsi, tümör ve kanser hastaları, hamile ve emziren kadınların kavitasyon işlemi yaptırması kesinlikle sakıncalıdır.