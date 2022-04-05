Kavli Sünnet Nedir, Dinde Ne Anlama Gelir? Kavli Sünnet Örnekleri Ve Anlamı

Kavli sünnet, Hazreti Peygamber tarafından bir konu hakkında dile getirilen sözlü beyanlardır. Onun söylemiş olduğu sözler ve beyanlar bu sünnet kavramı içerisinde değerlendirilir. Sünnetin bu kısmı aynı zamanda hadis olarak da nitelendirilmiştir. Kavli sünnet örekleri ve anlamı konusunda birçok bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kavli Sünnet Nedir?

Kavli sünnet, Hz. Muhammed (SAV) tarafından söylenen temel dini konularda görüşlerini dile getirmiş olduğu tüm sözlerdir. Kavli sünnet için zaman zaman hadis kelimesi de kullanılabilmektedir. Ancak hadis daha çok belli bir konuda söylemiş olduğu sözlerdir.

Kavli Sünnet Ne Demek?

Kavli sünnet Peygamber Efendimizin imanın şartları ya da ibadet konusunda söylediği sözler bütünüdür. Son derece önemli sözlerdir ve İslam aleminde bu sözlerin büyük bir önemi vardır. Aynı zamanda belirli konularda insanlara yol gösteren bir yapısı da bulunur.

Kavli Sünnet Örnekleri

Kavli sünnete örnek olarak birçok detaydan bahsetmek mümkün olabilir. Örneğin Peygamber huzuruna gelen bir konuk kendisinden oldukça çekinmiştir ve Hz. Muhammed (SAV) bu olay üzerine "Titremene gerek yok, ben kralın değilim, sadece Kureyş'ten kuru et yiyen bir kadının evladıyım." Demiştir. Bu ikan Kavli sünnet için iyi bir örnektir.

Kavli Sünnet Örnekleri ve Anlamı

Her Müslüman için Kavli sünnet önemli bir konudur. Hem anlamını bilmek hem de bu sünnet içerisinde yer alan sözlerin yol göstericiliğinden yararlanmak gerekir.