Türkçede günlük konuşmalarda, ikili diyaloglarda farklı kelimeler ile cümleler kurulur. Kurulan bu cümlelerde yer alan kelimeler ise kişilerin kelime dağarcığının göstergesidir. Bu yüzden kişiler günlük konuşma ya da yazı dilinde kelimelerin ilk kullanımlarının yanı sıra eş anlamlarını kullanmayı da tercih eder. Bu kelimelerden biri ise kavramdır. Peki Kavram eş anlamlısı nedir? Kavram kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen detaylar.

Kavram kelimesinin anlamı

Kavram kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre farklı anlamları bulunur. Bu anlamları şu şekilde sıralayabiliriz. En genel tanımı ise olay ya da nesnelerin ortak özelliklerini kapsayan genel tasarımdır.

Periton ya da karın zarı

Bir maddenin ya da düşüncelerin zihinde yer alan genel ya da soyut tasarımı.

Olay ve durumların ortak olan özelliklerini bir arada bulunduran, toplayan ortak bir tasarım.

Tutam

Kavram kelimesinin eş anlamlısı

Olay ve durumların ortak olan özelliklerini bir arada bulunduran, toplayan ortak bir tasarım olarak tanımlanan kavram kelimesinin farklı eş anlamları vardır. Anlamları aynı olan ancak yazılışları nedeni ile farklılık gösteren bu kelimeleri görüş, konsept, mefhum, nosyon ve tarz olarak sıralayabiliriz. Bu kelimeler ile kavram kelimesiyle ifade edeceğiniz cümlelerde aynı anlamı verebilirsiniz. Doğru kullanımla cümlede anlam bozukluğu ya da kayması meydana gelmeyecektir.

Kavram kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Metinde yer lan kavramlar anlaşılmayacak derecede zordu.

Yorgunluktan dolayı zaman kavramını unutmuştu.

Derste anlatılan kavramları bir türlü anlamıyordu.

Sınavda sorulan kavramlar oldukça kolaydı.

Aile kavramından iyice uzaklaşmıştı.

Kavram kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım