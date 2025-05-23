Kavun Çeşitleri - Türkiye’de Yetişen Kaç Tane Kavun Çeşidi Vardır?

Kavun A, B ve C vitaminleri açısından zengin olup, sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle yaz aylarının vazgeçilmez meyvesidir. Kokusundan rengine, büyüklüğünden tat yoğunluğuna kadar birçok farklı özelliğe sahip olan kavunlar Türkiye'de geniş bir yelpazede üretilmektedir. Üreticilerin en çok maruz kaldığı sorular arasında ise kavun çeşitleri nelerdir ve Türkiye'de yetişen kaç tane kavun çeşidi vardır soruları yer almaktadır.

Kavun Çeşitleri

Bilimsel adı Cucumis melo olan ve kabakgiller familyasında yer alan kavun ülkemizde de yetişen ve özellikle yaz aylarında fazlaca tüketilen bir meyvedir. İklim koşulları, toprak yapısı ve yetiştirme tekniklerine göre farklı türleri bulunan bu lezzetli meyvenin olgunlaşmamış küçük hali de kelek adıyla tüketilir. Güneşli ve sıcak havayı seven kavun özellikle kumlu ve iyi drene edilmiş topraklarda yetiştirilir. Türkiye'nin her bölgesinde farklı kavun türlerine rastlamak mümkündür. Bu çeşitler şekil, aroma, kabuk dokusu, çekirdek yapısı ve tüketim biçimi açısından önemli farklılıklar gösterir. Ülkemizde yaklaşık olarak 44 çeşidi yetiştirilen bu meyvenin en çok tüketilen türleri ise şunlardır;

Kırkağaç Kavunu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen bu kavun türü uzun süre bozulmadan saklanabilme özelliğiyle bilinir. Sert kabuk yapısı sayesinde kış aylarına kadar dayanıklılığını koruyan Kırkağaç kavununun dışı çizgili, içi açık sarı renklidir ve orta tatlılıktadır. Genellikle hasattan sonra tavanlara asılarak kurutulmadan muhafaza edilir. Bu tür Türkiye'nin en tanınmış kavun türlerinden biridir.

Hasanbey Kavunu

Hasanbey kavunu genellikle İç Anadolu ve Trakya bölgelerinde yetiştirilir. Yuvarlak yapısı, kalın ve desenli kabuğu ile tanınan bu kavunların içi sarımsı turuncu renktedir ve aroması oldukça kuvvetli olur. Şeker oranı yüksek olup tatlı lezzetiyle dikkat çeker. Pazar değeri yüksek olan bu kavun türü, genellikle taze tüketim için uygundur.

Yuva Kavunu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yuva köyünde yetiştirilen bu tür, coğrafi işaret almış endemik bir kavun çeşididir. Uzun ve oval yapıda olan Yuva kavunu, aromatik kokusu ve yumuşak dokusuyla diğer kavun türlerinden ayrılır. Doğal gübre ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilen bu ürün, bölgenin iklimiyle bütünleşmiş özgün bir tat sunar.

Çitli Kavunu

Konya ve çevresinde yetiştirilen çitli kavunu, uzun oval formu ve yeşile yakın sarı kabuğuyla ayırt edilir. Lifli yapıya sahip olan bu kavun, koku bakımından diğer türlere göre daha hafiftir. Bu kavun türü dayanıklılığı nedeniyle nakliyeye uygundur ve pazar raf ömrü uzundur. Daha çok serin bölgelerde tercih edilir.

Altınbaş Kavunu

Ege Bölgesi'nde özellikle Aydın ve çevresinde yetişen bu tür kavun, adını altın sarısı kabuğundan alır. İnce kabuk yapısı nedeniyle çabuk tüketilmesi gereken altınbaş kavunu aşırı tatlı ve sulu yapısıyla yaz aylarında oldukça rağbet görür. Genellikle tarladan hasat edilip doğrudan pazara sunulur.

Galia Kavunu

İsrail kökenli olan bu kavun türü Türkiye'de Antalya başta olmak üzere güney sahil kuşağında seralarda yetiştirilmektedir. Küçük boyutlu ve yuvarlak yapıda olan Galia kavunu, içi açık turuncu renkte ve son derece aromatiktir. Tatlılığı yüksektir, salatalarda ve tatlılarda sıkça kullanılır. Genellikle erken ilkbaharda hasat edilir.

Ananas Kavunu

Ananas kavunu, şekil itibarıyla klasik kavunlardan farklı olan ananas kavunu ismini tropikal aromatik kokusundan alır. Türkiye'de sınırlı alanlarda yetiştirilen bu kavun türü özellikle Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde başarılı sonuçlar verir. Kabuk yapısı hafif girintili çıkıntılıdır ve içi yoğun sulu yapıdadır. Ananas kavunu sofralık tüketime uygundur.

Türkiye'de Yetiştirilen Kavun Türlerinin Sayısı

Türkiye'de coğrafi farklılıklar, mikro iklimler ve yerel tarım kültürleri sayesinde kırk dört çeşit civarında kavun türü yetiştirilmektedir. Bunların arasında ticari olarak en yaygın olanlar Kırkağaç kavunu, Hasanbey kavunu, Yuva kavunu ve Altınbaş kavunudur. Her bir türün yetiştiği bölgeye özel adaptasyon kabiliyeti ve karakteristik aromatik özellikleri mevcuttur.