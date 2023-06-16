Kavun Meyve Mi, Sebze Mi? Kavun Meyve Midir, Sebze Midir?

Bir besin kaynağının meyve ya da sebze olduğunun anlaşılması için içerisinde çekirdek olup olmadığına bakılır. Kavun meyve mi sebze mi sorusunu araştırırken de bu kriter göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm besin kaynaklarının meyve ya da sebze olduğunun tespiti için söz konusu kriter dikkate alınmalıdır. Kavun meyve midir sebze midir sorusuna cevap bulmak istiyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kavun Meyve Mi Sebze Mi?

Kavun, çok kişinin severek tükettiği bir besin kaynağıdır. Kavun, ülkemizde de geniş tarım arazilerinde üretilen bir besin olması ile de bilinir. Kabakgiller familyasına mensup olan bu besinin sebze ya da meyve olduğu ile ilgili farklı görüşler de vardır. Kavunun içerisinde çekirdeği olduğu için meyve kabul edilir. Diğer besin kaynaklarının meyve ya da sebze olduğunda da bu durum dikkate alınmalıdır.

Kavun Meyve Midir Sebze Midir?

Kavun, salatalık ve kabak gibi toprak yüzeyine yakın şekilde yetişir. Kavun sevilen bir meyvedir. Otsu bir meyve olan kavun, besin değeri yüksek olan meyveler arasında da kabul edilir.

Vitamin ve mineral açısından çok zengin olan kavun, bol miktarda A, B, C, D, E ve K vitamini barındırır. Ayrıca söz konusu meyve magnezyum, sodyum, demir, potasyum, bakır ve alfa-beta karotenleri açısından da çok zengindir. Bu özelliği ile kavun, belli periyotlarla tüketilmesi gereken bir meyvedir.