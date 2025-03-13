Kavuniçi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Kavun İçi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde birçok renk adı, doğada bulunan nesnelerden esinlenerek türetilmiştir. Portakal rengi, şeftali tonu, gül kurusu gibi ifadeler, renklerin daha somut bir şekilde tanımlanmasına yardımcı olur. Bu renk adlarından biri de özellikle iç dekorasyon, moda ve tasarım dünyasında kendine yer bulan "kavuniçi" rengidir. Kavuniçi nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular bu kelimenin doğru yazımı konusunda net bilgiler öğrenilmesini sağlar.

Kavuniçi Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "kavuniçi" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Kavun içi" şeklindeki ayrı yazım hatalı kabul edilmektedir.

Bu kelimenin bitişik yazılmasının temel sebebi, bir renk adı olarak kalıplaşmış olmasıdır. "Kavun" kelimesi tek başına bir meyveyi ifade ederken, "içi" kelimesiyle birleştiğinde meyvenin iç kısmının rengini tanımlayan özel bir terim haline gelmektedir. Bu tür renk adları, Türkçede bitişik yazılma eğilimindedir.

TDK'ye Göre Kavun İçi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "Kavuniçi" kelimesi doğru yazılışıdır. "Kavun içi" şeklindeki kullanım ise hatalı kabul edilmektedir.

Dilbilgisi kurallarına göre, kalıplaşmış renk isimleri genellikle bitişik yazılır. "Kavuniçi" kelimesi de bu gruba dahil olduğu için her zaman bitişik yazılmalıdır. Ayrı yazıldığında, kelimenin anlamında bozulmalar yaşanabilir ve yanlış bir kullanım ortaya çıkabilir.