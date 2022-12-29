Kavuştak Nedir? Edebiyat Terimi Olarak Kavuştak Ne Demek, Hangi Şiir Türünde Kullanılır ve Örnekleri Neler?

Kavuştak terimi, edebiyatta şarkılar ve türküler açısından büyük yer kaplıyor. Bu nedenle kavuştak nedir sorusu da sıklıkla gündeme geliyor. Öyle ki; derslerde ve sınavlarda kavuştak diğer adı ile birlikte karşılaşılan terimler arasına giriyor. Peki, kavuştak hangi şiir türünde kullanılan bir terimdir? Yazımızın devamında kavuştak ile ilgili bilmeniz gerekenleri ve kavuştak örnekleri hakkındaki detayları bulabilirsiniz.

Kavuştak Nedir?

Kavuştak terimi, nakarat ve mısralara verilen ad olarak bilinir. Özellikle halk yazınlarında, türkülerde her hanenin ardından yeniden ve 5 kez söylenen söz olarak da geçer.

Kavuştak Örnekleri Nelerdir?

Kavuştak terimini tam olarak anlayabilmek için aşağıdaki örneklerden faydalanabilirsiniz:

Çeşmenin başına inmez mi sandın

Beni ağlattın da gülmez mi sandın

Seni sevdiğime güvenmeyesin

Senden başkasını sevmez mi sandın

Gel gel yanıma keklik

Kadan canıma keklik

Kınalı parmakların

Batır kanıma keklik

Kadan canıma keklik Kınalı parmakların Batır kanıma keklik Başı bölük bölük dumanlı dağlar

Duman eylenir mi kar olmayınca

Bana derler güzel gönlünü eyle

Gönül eylenir mi yar olmayınca

Dağlar yakışığı kar olmayınca

Eller yakışığı yar olmayınca