Kavuştak Nedir? Edebiyat Terimi Olarak Kavuştak Ne Demek, Hangi Şiir Türünde Kullanılır ve Örnekleri Neler?

Kavuştak terimi, edebiyatta şarkılar ve türküler açısından büyük yer kaplıyor. Bu nedenle kavuştak nedir sorusu da sıklıkla gündeme geliyor. Öyle ki; derslerde ve sınavlarda kavuştak diğer adı ile birlikte karşılaşılan terimler arasına giriyor. Peki, kavuştak hangi şiir türünde kullanılan bir terimdir? Yazımızın devamında kavuştak ile ilgili bilmeniz gerekenleri ve kavuştak örnekleri hakkındaki detayları bulabilirsiniz.
Kavuştak terimi, nakarat ve mısralara verilen ad olarak bilinir. Özellikle halk yazınlarında, türkülerde her hanenin ardından yeniden ve 5 kez söylenen söz olarak da geçer.
Kavuştak terimini tam olarak anlayabilmek için aşağıdaki örneklerden faydalanabilirsiniz:
Çeşmenin başına inmez mi sandın
Beni ağlattın da gülmez mi sandın
Seni sevdiğime güvenmeyesin
Senden başkasını sevmez mi sandın
Duman eylenir mi kar olmayınca
Bana derler güzel gönlünü eyle
Gönül eylenir mi yar olmayınca
Dağlar yakışığı kar olmayınca
Eller yakışığı yar olmayınca