Kayacı Vadisi Nerede, Hangi İlçede? Mersin Kayacı Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Mersin Kayacı Vadisi, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, doğal güzellikleri ve muazzam manzaraları ile dikkat çeken bir vadidir. Doğa yürüyüşleri, piknikler ve fotoğrafçılık gibi açık hava etkinlikleri için ideal bir yer olan Kayacı Vadisi, aynı zamanda bölgenin doğal ve tarihsel zenginliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için cazip bir destinasyondur. Mersin Kayacı vadisi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları da elbette cevap bulunması gereken sorular arasındadır.

Kayacı Vadisi Nerede, Hangi İlçede?

Kayacı Vadisi, Mersin ilinin Erdemli ilçesinde bulunmaktadır. Erdemli, Mersin şehir merkezinin batısında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçedir. Kayacı Vadisi, denizden 12 km içeride yer almaktadır.

Mersin Kayacı Vadisi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kayacı Vadisi'ne gitmek için özel araç kullanmanız en uygun seçenektir. Toplu taşıma seçenekleri sınırlı olabilir ve özel araç ile daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.

Kayacı Vadisi, Mersin şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. Erdemli ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde yer alan vadiye, özel araç ile veya toplu taşımayla ulaşabilirsiniz.

Özel Araçla: Mersin şehir merkezinden D400 karayolunu kullanarak Erdemli'ye ulaşabilirsiniz. Erdemli'den Limonlu beldesine tabelaları takip ederek, oradan sonra da 12 kilometre eski asfalt yoldan devam ettikten sonra Kayacı Vadisi'ne ulaşabilirsiniz.

Mersin şehir merkezinden Erdemli'ye otobüs seferleri bulunmaktadır. Onun dışında herhangi bir toplu taşıma ile ulaşım bulunmamaktadır.