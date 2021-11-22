

Bir dilin zenginliği kelime dağarcığının zenginliği ile paraleldir. Türkçe dili ise köklü geçmişinden dolayı pek çok kültürle etkileşime girdiği için farklı kelimeleri kelime dağarcığına dahil etmiştir. Türkçede dilimize Arapçadan geçen ve günümüzde fiil olarak kullanılan kelimelerden biri ise kaybetmektir. Kişilerin merak ettiği Kaybetmek eş anlamlısı nedir? Kaybetmek kelimesinin eş anlamlısı hakkındaki her şeyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kaybetmek kelimesinin anlamı

Bir şeyi yitirmek, bulamamak, ellerinden kayıp gitmesi olarak Türk Dil Kurumu'nda tanımlanan kaybetmek kelimesi bir fiildir. Bu kelime kayıp kelimesi ile etmek fiilinde türeyerek ortaya çıkmıştır. Kaybetmek kelimesi kazanmak kelimesinin de zıttıdır. Kökeni de Türkçe değil Arapçadır. Dilimize Arapçadan geçen bu kelimenin kullanımı çok yaygındır. Türkçede pek çok cümlenin fiili kaybetmek ile biter. Bu yüzden kişiler kimi durumlarda kaybetmek kelimesi yerine eş anlamlı kelimelerini tercih edebilir.

Kaybetmek kelimesinin eş anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre bir şeyi yitirmek, bulamamak, ellerinden kayıp gitmesi olarak tanımlanan ve dilimize Arapçadan geçen kayıp kelimesinin fiilleştirilmesi ile kullanılan kaybetmek kelimesinin iki eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunlardan biri yitirmek, diğeri de yenilmektir. Kişiler cümle içerisinde kaybetmek kelimesi yerine yitirmek ve yenilmek kelimelerini kullanmayı tercih edebilir. Bunun nedeni herkes tarafından bilinen kullanımı yerine eş anlamlıyı kullanarak farklılaşmaktır. Böylelikle kelime dağarcığının zenginliğini ortaya çıkaracaktır.

Kaybetmek kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bir şeyi, kişiyi yitirmek ve bulamamak anlamına gelen kaybetmek kelimesi ile ilgili kurulabilecek cümleler aşağıdaki gibidir:

Her şeyi kaybettikten sonra ayağa kalkacak gücü kalmadı.

Rakip takıma ağır bir skorla kaybettikleri için üzgündü.

Kaybettiği çantasını polis ekiplerinden teslim aldı.

Kaybetmek kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım