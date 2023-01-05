Kaygusuz Abdal Kimdir? Kaygusuz Abdal Eserleri, Hayatı, Şiirleri ve Deyişleri

Kaygusuz Abdal kimdir sorusuna başlangıç yaparken, asıl adının ne olduğundan başlanılmalıdır. Çünkü belirtilen isim onun mahlasıdır yani takma adıdır. Kaygusuz Abdal kaçıncı yüzyıl da yaşadığı çözümlenirse, mahlasın anlamı ortaya çıkacaktır. Ayrıca Kaygusuz Abdal sözleri anlamlı ve mesaj içerikli sözlerdir. Yine Kaygusuz Abdal Eserleri asıl adı Alaeddin Gaybi'nin düşünce biçimini ortaya çıkarır. Yaşadığı yüzyılda kendisi gibi birçok şair vardır. Dolayısıyla Kaygusuz Abdal Şiirleri onu ön plana çıkaran yapılar olacaktır.

Kaygusuz Abdal Kimdir?

Kaygusuz Abdal hakkında bilinmesi gereken ilk bilgi, gerçek adının Alaeddin Gaybi olabileceğidir. Kaygusuz Abdal adı onun mahlasıdır. Daha da açıklamak gerekirse Kaygusuz Abdal onun takma adıdır. Kaygusuz Abdal her şeyden önce halk şairi olarak bilinmektedir. Yine Türkmen şairi olarak literatürde yer almaktadır. Kaygusuz Abdal'ın kim olduğu hakkında genellikle rivayetler vardır. Dolayısıyla rivayetlerden hareketle kimdir sorusuna cevaplar aranmaktadır. Değinilmesi gereken en önemli noktalardan diğeri, Alevi-Bektaşi geleneğidir. Alevi-Bektaşi geleneği İslam dinini merkeze alarak geleneğini sürdüren bir topluluktur. Bu topluluk içerisinde birçok isim vardır. İsimlerden birisi de Kaygusuz Abdal'dır. Dolayısıyla Kaygusuz Abdal kimdir sorusuna Türkmen şair, halk şair ve Bektaşi olmak üzere üç sıfatta söylenebilir.

Kaygusuz Abdal Eserleri, Hayatı, Şiirleri ve Deyişleri

Kaygusuz Abdal döneminin en ünlü şairlerindendir. Ayrıca 15.yy'da yaşadığı bilinmektedir. Yaşadığı yüzyılın edebi anlayışını taşıyan bir şairdir. Eserlerinde edebi yönünü göstermekten kaçınmayan bir şair olmuştur. Döneminin diğer şairlerine göre dili daha anlaşılır şekildedir. Dolayısıyla eserlerinde yalın ve açık bir dil kullanmıştır. Özellikle şiirlerinde hece ve aruzu kullanmıştır. Kaygusuz Abdal sözleri yani deyişleri de olukça fazladır. Sözlerinde anlatılmak istenenler her zaman aynı değildir. Farklı farklı mesajları içermektedir. Bazı sözleri kişinin kendi iç dünyasına yönelmesini sağlamaktadır. Bazı sözlerinde ise kendini tanımlayan ve iç dünyasını dışa aktaran ifadeler vardır. Ek olarak Dil-güsâ, Gevher-nâme, Vücud-nâme, Saray-nâme gibi eserleri vardır. Fakat Kaygusuz Abdal denince akla gelen ilk eser, genellikle Saray-nâmedir.

Kaygusuz Abdal'ın Saray-Nâme Eseri

Kaygusuz Abdal'ın Saray-nâme eseri günümüzde tekrardan bastırılan eserlerden biridir. Bu nedenle üzerinde durulması gereken önemli eserlerdendir. Bu eser, İslam dininin neyi ifade ettiği ve insanların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatmaktadır. Dolayısıyla bir insanın dünyaya geldiğinde amacının ne olduğundan bahsetmektedir. Kaygusuz Abdal Saray-nâme eserinde dünyaya gelme amacını anlatırken, ibadet etmek ve Allah'ı tanımak ifadelerine yer vermiştir.