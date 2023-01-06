Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir? Kayıkçı Kul Mustafa Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Kayıkçı Kul Mustafa kimdir araştırmanıza çok önemli Kayıkçı Kul Mustafa şiirleri de karşınıza çıkacaktır. Bu iki araştırma konusunu paralel şekilde araştırdığınızda daha sağlıklı bilgi elde edebilirsiniz. Kayıkçı Kul Mustafa kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı? Kayıkçı Kul Mustafa eserleri, birçok yazarın örnek aldığı niteliktedir. Kayıkçı Kul Mustafa neyin temsilcisi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir?

Kayıkçı Kul Mustafa, 17. YY'da yaşamış ve Türk edebiyatına önemli katkılar sağlamış bir ozandır. Söz konusu şahıs gençlik döneminde Murat Reis'in yanında denizci olarak bulunmuştur. Bundan dolayı Cezayir'de bulunduğu süre içerisinde kendisine "kayıkçı" lakabı verilmiştir. Kendisi 4. Murat ile birlikte Bağdat seferine de katılmıştır. Hayatının son dönemini ise İstanbul'da geçirmiştir.

Kayıkçı Kul Mustafa'nın günümüze kadar ulaşmış olan en önemli eseri Genç Osman Destanı'dır. Sultan Murat Han döneminde asker kabul edilmek isteyen Genç Osman, bıyığında tarak durmadığı için askere kabul edilmemiştir. Bu nedenle kendisi üst dudağına tarak saplayarak askere alınmak istemiştir. Genç Osman'ın bu cengaver tavrı Sultan Murat Han'ı ve Kayıkçı Kul Mustafa'yı çok etkilemiştir. Kayıkçı Kul Mustafa da bunun üzerine Genç Osman Destanı'nı yazmıştır. Genç Osman Bağdat Seferi sırasında canı pahasına Osmanlı sancağını Bağdat kalesine dikmiştir.

Kayıkçı Kul Mustafa Şiirleri

Kayıkçı Kul Mustafa'nın yaşamı ile ilgili tarih kaynaklarında i çok az bilgi vardır. Yaşadığı dönemde önemli bir saz şairi olan Kayıkçı Kul Mustafa, şiirlerini "çöğür" adı verilen saz eşliğinde söylermiş. Yazdığı eserlerde divan şiiri etkisinden uzak kalmış, halk zevkine yönelik eserler yazmıştır. Kendisinin edebi kabiliyeti orduyu motive etmek için de kullanılmıştır. Bu nedenle eserlerinde yiğitlik duygularının işlendiği görülür. En önemli eseri Bağdat kuşatması esnasında yazılan Genç Osman şiiridir. Söz konusu şiirin bir kıtalık bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.

Genç Osman dediğin bir küçük uşak,

Beline bağlamış ibrişim kuşak,

Askerin içinde birinci uşak,

Allah Allah deyip geçer Genç Osman…

Yukarıdaki destan, merhum sanatçı Barış Manço tarafından bestelen ve severek de dinlenmiştir.