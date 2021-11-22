Kelimeler gerçek anlamlarının yanı sıra mecaz anlamları ile de kullanılabilir. Bunun yanı sıra kişiler kelime dağarcıklarını zenginleştirmek için eş anlamlı kelimeler hakkında da araştırma yapar. Kelimelerin ilk hali yerine farklı yazılışa sahip ancak aynı anlamda kullanılabilen eş anlamlılarını tercih edebilirler. Peki, Kayıp eş anlamlısı nedir? Kayıp kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen her şey.

Kayıp kelimesinin anlamı

Kayıp kelimesi bir kişinin, hayvanın ya da bir eşyanın yitip gitmesi, bulunamamasıdır. Bunun yanı sıra kayıp kelimesi mecaz anlamda da kullanılır. Kayıp kelimesinin kökeni Türkçe değil, Arapçadır. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Kişiler hayatlarında kötü giden bir durumu tanımlamak için kayıp kelimesini kullanabilir. Bu tanıma en uygun örnek hayatım ellerinden kayıp gitti cümlesidir. Kayıp kelimesinin TDK'e tanımının yanı sıra mecaz anlamlı bu kullanımı ile kurulabilecek cümle örneklerinin sayısı artabilir.

Kayıp kelimesinin eş anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre bir kişinin, hayvanın ya da bir eşyanın yitip gitmesi, bulunamaması olarak tanımlanan kayıp kelimesinin iki farklı eş anlamlı kelimesi vardır. Bunlardan biri yitik diğeri ise zayidir. Bu iki kelime cümle içerisinde kayıp kelimesi yerine kolaylıkla kullanılabilir. Kayıp kelimesi yerine zayi ya da yitik eş anlamlılarını kullanmayı tercih etmek cümle içerisinde herhangi bir anlam bozulmasına yol açmaz.

Kayıp kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Eşyalarını kaybettiği için ailesi tarafından azar yedi.

Türkiye'nin yaşanılan ekonomik sorunlardan dolayı maddi kaybı çok büyüktü.

Yaşadığı kayıplar ona erken büyümesi gerektiğini öğretmişti.

Kayıp kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Dilimize Arapçadan geçen kayıp kelimesinin eş anlamlı kelimeleri olan zayi ve yitik ile ilgili kurulabilecek örnek cümleler: