Kayısı Türleri - En Lezzetli ve Popüler Kayısı Çeşitleri Hangileridir?

Antioksidan içeriği ve vitamin bakımından zengin oluşuyla öne çıkan kayısı, ülkemizin farklı bölgelerinde yetişmektedir. Özellikle yaz mevsiminde olgunlaşan bu meyve, yüksek besin değeri ve aromatik tadıyla sofraların vazgeçilmezidir. Hem dünyada hem de Türkiye'de farklı kayısı çeşitleri bulunur ve en iyi ve en tatlı kayısı türleri nelerdir sorusunun cevabı bu meyveyi tüketmeyi sevenlerin merak ettiği başlıca noktayı oluşturmaktadır.

En İyi ve En Tatlı Kayısı Çeşitleri

Bilimsel adı "prunus armeniaca" olan kayısı, gülgiller familyasına dahil ağacın meyvesidir. Anavatanının Orta Asya olduğu düşünülen bu meyve bozkır topraklarından bile yetişebilen dayanıklı bir ağaca sahiptir. Bu da kayısının hemen her mevsim de yetişebileceğinin kanıtıdır. Ülkemizde de özellikle Malatya, Iğdır, Elâzığ, Mersin ve Erzincan gibi bölgelerde yoğun olarak yetiştirilen bu meyve aslında güneşe ve ılıman iklime ihtiyaç duyar. İdeal koşullarında yetiştiğinde çok daha güzel bir tada ve yeterli büyüklüğe ulaşan kayısı düşük kalorili yapısı sayesinde diyet programlarında sıkça tercih ediler ve taze ya da kuru olarak tüketilebilir. İçerdiği A vitamini, C vitamini, potasyum ve lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır, göz sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kayısıda aranan en temel özelliklerden biri ise şekerli bir tada sahip olmasıdır. Tüketiciler tarafından genellikle aroma yoğunluğu, yumuşaklık ve et oranı yüksek olan türler daha çok tercih edilir. Aranan bu özellikleri taşıyan hem Türkiye'de hem de dünyada bilinen en iyi ve en tatlı kayısı türleri de şunlardır;

Malatya Kayısısı

Türkiye'nin en bilinen kayısı çeşidi olan Malatya kayısısı hem taze hem de kuru formuyla dünya çapında ün kazanmıştır. Özellikle çekirdeği küçük, eti kalın ve lezzeti yoğun olmasıyla tercih edilir. Malatya bölgesinin iklimi bu kayısı türü için oldukça uygundur. Yüksek güneşlenme süresi ve düşük nem oranı bu türün doğal tatlılığını artırmaktadır. Kurutulmuş haliyle ülkemizin ihracat şampiyonudur.

Iğdır Kayısısı

Iğdır kayısısı ince kabuk yapısı, sulu içeriği ve yüksek tat oranı ile dikkat çeker. Taze tüketim için oldukça uygundur. Bu kayısı türü erken olgunlaşır ve genellikle haziran ayının ilk haftalarında hasat edilir. Şeker oranı yüksektir ve bu nedenle en tatlı kayısı çeşitleri arasında yer alır.

Şekerpare Kayısı

Adından da anlaşılacağı üzere Şekerpare kayısı son derece tatlı bir aromaya sahiptir. Genellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yetiştirilen bu tür, küçük yapılı olmasına rağmen yumuşak ve yoğun aromalıdır. Tatlılık oranı nedeniyle taze tüketim için ideal bir kayısı türü olmasının yanında reçel yapımında da tercih edilmektedir.

Hasanbey Kayısısı

Hasanbey kayısısı Malatya'ya özgü olmakla birlikte Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yetiştirilmektedir. Orta büyüklükte, ince kabuklu ve aroması güçlü bir türdür. Hem taze hem de kuru tüketilebilir. Tatlılık dengesi oldukça yüksektir. Çekirdeği ayrılabilir olması tüketim kolaylığı sağlar.

Hacıhaliloğlu Kayısısı

Yine Malatya menşeili olan Hacıhaliloğlu kayısısı ince kabuklu, etli ve küçük çekirdekli olması ile öne çıkar. Yoğun aroması ve dengeli tatlılığı ile özellikle kurutma işlemi için uygundur. Aynı zamanda kurutulduğunda formunu ve lezzetini korur. Bu özelliğiyle ihracat listelerinde üst sıralarda yer alır.

Kabaaşı Kayısı

Kabaaşı kayısı iri yapısı ve gösterişli görüntüsü ile dikkat çeker. Bu tür daha çok sofralık olarak tüketilir. Hafif mayhoş bir tadı olmasına rağmen meyve eti kalın ve suludur. Genellikle Elâzığ ve çevresinde yetiştirilir. Görselliğin önemli olduğu meyve tabaklarında tercih edilmektedir.

Tokaloğlu Kayısısı

Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilen Tokaloğlu kayısısı, orta büyüklükte ve yumuşak dokuludur. Kurutmalık olarak da kullanılabilir. Tatlılık düzeyi dengelidir. Hasat dönemi genellikle temmuz ayının başlarıdır. Pazar değeri yüksek olan bu tür, yoğun aromasıyla öne çıkar.

En iyi ve en tatlı kayısı türleri nelerdir sorusuna yanıt arayanlar için Türkiye'nin verimli topraklarında yetişen bu meyveler kalite ve lezzet bakımından öne çıkmaktadır. Bu bilgiler ışığında kayısı çeşitleri arasında seçim yaparken yetişme bölgesi, tat oranı, taze tüketim, kurutma, reçel yapımı gibi kullanım amacı kriterleri dikkate alınmalıdır.