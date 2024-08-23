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Giriş Tarihi: 24.8.2024

Kayıt yaptıramayanlara ek mazeret hakkı geldi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Kayıt yaptıramayanlara ek mazeret hakkı geldi
Üniversite kayıtları dün sona erdi. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında dün sona eren üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkân tanıdı. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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Kayıt yaptıramayanlara ek mazeret hakkı geldi
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