Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olma Şartları Nelerdir, Ne Mezunları ve Kimler Olabilir?

Kişiler aldıkları eğitimim ardından hayatlarını kazanmak ve sürdürebilmek ister. Bu nedenle hem kendine hem de diğer insanlara fayda sağlamak adına başarı sağlayabilecekleri meslek gruplarına yönelirler. Şimdiler de ülkemizde de pek çok genç, kaymakam olabilmek için eğitim alıyor ve akademik kariyerini bu doğrultuda şekillendiriyor.

KAYMAKAM NASIL OLUNUR?

Her meslek grubunda olduğu gibi kaymakam olabilmek için de en başta gerekli eğitimin tamamlanmış olması gerekir. Öncelikle kaymakam olabilmek için almanız gereken 4 yıllık lisans programlarından bahsedelim. Bunun için 4 yıllık lisans programları olan; Siyasal bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler ve İşletme bölümünden mezun olunmalıdır.

Belirttiğimiz bu bölümlerden mezun olanlar kaymakam olabilme hakkına sahiptir. Bu nedenle kaymakam olmak isteyen herkes öncelikle bu bölümlerden mezun olma şartına tabi tutulur. İlgili bölümlerden mezun olan adaylar kaymakamlık için özel olarak hazırlanan sınava girmeli ve bu sınavdan en az 70 puan almalıdırlar. Tabi ki sınavın ardından girilmesi gereken mülakatlar da kaymakam olabilmek için gerekli süreçler arasında yer alır. Tüm bunlarda eksiksiz başarı kazanan kişiler valilik emri ile atama sürecine girmektedirler.

KAYMAKAM OLMA ŞARTLARI NLERDİR?

Kaymakam olma şartlarını taşıyan adaylardan valilik adına bir tez hazırlamaları istenecektir. Kaymakam olmak için aranan şartlar şunlardır;

Kaymakam olabilmek için öncelikle hazırlanmış olan tüm sınavları başarı ile sonuçlandırmak gerekir.

Üniversite mezunlarının ilgili 4 yıllık bölümlerden birinden mezun olması önemlidir.

Sınava gireceğiniz tarihte dahil olmak üzere 35 yaşın üzerinde olmamak şartlar arasında yer alır.

Kaymakam olabilmek için askerliğin de yapılmış olması gerekir.

Bunların yanı sıra kaymakamlık vazifesini üstelenmek isteyen herkes, staj ve kurs sürecini de tamamlamalıdır.

KAYMAKAMIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Kaymakamın görevleri nelerdir? Sorusunun yanıtı kısaca; illerin ilçelerindeki devleti temsilen bulunmakta ve ilçenin en yetkili kişileri olarak valilikten gelen tüm emir, tebliğleri bildirmek ve uygulamakla görevlidir şeklinde belirtilebilir. İlçedeki tüm kurumların denetiminden sorumlu olan kaymakamlar, ilçe emniyeti ve belediyesinin yapmış olduğu çalışmaların takip ve kontrolünden sorumludurlar. Yani kaymakam tüm ilçenin sorunları ile yakından ilgilenmektedir.

Kaymakamların belli başlı görevlerine ilişkin detayları şöyle sıralayabiliriz;

İlçede yer alan müesseseleri, kurumları, belediyeleri, özel idareleri ve köy idarelerini denetlemek

Valilikten gelen tüm emir ve talimatları takip etmek

Resmi törenlerde başkanlık etmek

Yapılan törenlerde tebrikleri kabul etmek

Görev aldıkları ilçede yönetmeliklerin, tüzüklerin ve kanunların ilanı ve en doğru şekilde uygulanması konusunda sorumluluk sahibi olmak

Gerekli denetimlerde ihtiyaç duyulduğu zaman görevden uzaklaştırma konusunda yeterli olması

İlçede yer alan emniyet güçleri hakkında kararalar verebilmek

Bulunduğu ilçedeki vatandaşlarla yakından ilgilenmesi, onların şikayeti sorun ve taleplerini dikkate alması

Kaymakamlığa bağlı olan kurum ve kuruluşların şikayetlerini kabul etmesi

İlçe genelinde vatandaşları ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak kaymakamın görevleri arasında yer almaktadır.

KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?

Kaymakam maaşının netliğe kavuşması için öncellikle görev süresi, hizmet yılı ve kıdem gibi bazı unsurları göz önünde bulundurmak gerekir. Ancak Kaymakam mesleğini icraat edecek adaylar başlangıç aşamasında 12.712 TL gibi bir maaş almaktadırlar. Bu nedenle kaymakam maaşı ne kadar sorununa karşılık olarak; 2021 yılı kaymakam maaşı 12.712 TL'dir şeklinde belirtmek mümkündür.

KAYMAKAM OLMAK İÇİN KPSS'YE GİRMEK ŞART MI?

Kaymakam olmak için KPSS'ye girme şartı bulunmamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz gibi kaymak olmak için gerekli olan sınava girmek gerekir. Bu sınav 100 sorudan meydana gelen çoktan seçmeli test sınavını içerir.

Kaymakam olmak isteyenlerin merak ettiği sorulardan biri de kaç yılda kaymakam olunacağıdır. Kaymakam olacak vatandaşlar, 4 yıllık lisans eğitimin ardından sınava girerler. Bu sınavdan sonra onları 3 yıllık kurs ve staj dönemi bekler. Kaymakamlık kursu ve staj sürecini tamamlayan Kaymakam adayları valilik emrine atanır. Bu süreçte tezini hazırlayan adaylar da geçer not aldığı takdirde kaymakamlık mesleğine adım atabilirler.