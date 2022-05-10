Kaymakamın Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir? Kaymakam Ne İş Yapar, Görev Yaptığı Yerleşim Birimi Neresi?

Devlet bürokrasisinde oldukça kritik öneme sahip olan kaymakamın görevleri ve yetkileri nelerdir? Her ilçede bulunan ve pek çok göreve sahip olan kaymakam ne iş yapar, görev yaptığı yerleşim birimi neresi? İçeriğimizde kaymakam ne iş yapar, görev yaptığı yerleşim birimi neresi ve kaymakamın görevleri ve yetkileri nelerdir? Gibi soruluların cevabı mevcuttur.

Kaymakamın Görevleri

Kaymakam; Özel kolluk kuvvetleri, devlet daireleri, belediye idareleri ve köy idareleri gibi kuruluşlardan sorumlu olan ve her ilçeye atama yoluyla gelen memurlardır. Kaymakamın yaptığı görevler işleyişin doğru bir şekilde, usulsüzlüklere mahal vermeden yürütülmesini sağlar.

Kaymakam Görevleri

Kaymakam halkın ihtiyaçlarını karşılamak ile görevli memurdur. Halkın ihtiyaçlarını karşılamak kaymakamlığı en önemli görevlerinden bir tanesidir. Görevli olduğu ilçe sınırları içerisindeki halkın ihtiyaçlarını karşılayarak nüfusun geçimine yardımcı olur ve kendi görev sınırlarında bulunan hanelerin durumuyla yakından ilgilenir.

Devir teftiş görevleri de kaymakamlığın görevleri arasındadır. İlk önce ilçe bucaklarında tüm teşkilatın devrini ve teftişini yapar. Daha sonra herhangi bir müdahale gerekirse bu müdahaleyi yapma görevi de kendisindedir. İlçe bucaklarının denetimini sağlayan ve sık sık denetim yapan kaymakam varsa eğer usulsüzlükleri de tespit edip önler. Ayrıca ilçe bucaklarında bulunan tüm kurumlar kaymakamlığa bağlıdırlar.

İlçede bulunan kolluk kuvvetleri de kaymakamlığın yetki sınırları içerisindedirler. Bu kuvvetler ilçenin güvenliğini sağlamakla görevli olup, kaymakamla birlikte uyumlu bir çalışma içerisindedirler. Belli bir düzen ve rutinde kaymakamlar bu kolluk kuvvetlerini kontrol ederek denetim yapar. Bu birimlerde herhangi bir problem mevcutsa da kurumlara yeni atamalar yapar. Ayrıca kolluk kuvvetlerine direkt olarak emir veren de yine kaymakamdır.

Kaymakam resmî törenler ile de ilgili bir makamdır. Resmî törenler bir devletin en önemli göstergelerinden bir tanesidir ve bu nedenle çok kritik bir öneme sahiptirler. Kaymakamlar bu yapılan törenleri yürütür ve başkanlık etme görevini üstlenirler. Bu törenlerde gerçekleşen tebrikleri kabul eden kişiler de yine kaymakamlardır.

Kaymakamın Görevi Nedir?

Kaymakamın görevleri genel olarak devlet dairelerini rutin bir şekilde kontrol ederek denetlemek ve düzenini sağlamaktır. Aynı zamanda kolluk kuvvetleri arasında düzen ve huzuru istikrarlı hale getirmek, belediyenin idarelerinin gerekli görevleri yapıp yapmadığını tespit etmek ve denetlemek de kaymakamın görevleri arasındadır.

Eğer ilçede köy bulunuyorsa kaymakamlar bu köylerden de sorumludurlar. Nüfusu az olan ve kırsal kesimin de sıkça yaşadığı yerlerde kaymakama köylerle ilgili de önemli görevler düşer.