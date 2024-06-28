Kayseri Bilişim Akademisi Projesi’nde çalışmalar başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nın gelişimini destekleyerek, ülkeyi bilim ve teknoloji alanında geliştirecek geleceğin teminatı gençleri yetiştirmek amacıyla Bilişim Akademisi kuruluyor. Bu çerçevede Başkanlık Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

MÜRACAATLAR 15 TEMMUZ'DA ÇEVRİMİÇİ ALINMAYA BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri'deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanların sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurulacağını ve oluşturulacağını belirterek, müracaatların 15 Temmuz'da çevrimiçi (online) olarak alınmaya başlayacağını duyurdu.

GENÇLER 18 AY EĞİTİLECEK

Proje kapsamında, akademide 12 ay teorik, 6 ay pratik eğitim olmak üzere toplamda 18 ay sürecek programla gençlerin eğitileceğini söyleyen Elcuman, Büyükşehir Belediyesi olarak 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerini, bilişim dünyasının heyecan verici yolculuğuna davet etti.

Elcuman, 18 ay sürecek eğitimin sonunda öğrencilerin, problem çözmek, iletişim ve takım çalışması yapmak gibi sosyal becerilerin yanı sıra yapay zekâ, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşacağını ifade etti. Öte yandan, Bilim Heyeti'nin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmaların da yapılacağı belirtildi.