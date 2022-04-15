Kayseri İlçeleri: Kayseri İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

İç Anadolu bölgesindeki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu düşünülen Kayseri ilimiz aynı zamanda hem merkezde hem de ilçelerinde çok fazla tarihi ve doğal güzellik barındırmaktadır. Eski medeniyetlerden günümüze gelen birçok tarihi güzellik de Kayseri ilimizi cazibe merkezi haline getirebilmektedir.
Yapılan son nüfus sayımına göre Kayseri ilinin toplam nüfusu 1.434.357'dir. Bir önceki nüfus sayımına göre 12.902 kişi artan Kayseri ilimizin nüfusunun cinsiyet dağılımı %50,13 erkek ve %49,87 kadın nüfus şeklindedir.
Kayseri ilimizin 16 ilçesi bulunmaktadır. Nüfusu en kalabalık ilçesi Melikgazi, nüfusu en az ilçesi Özvatan ilçesidir. Kayseri merkez ilçeleri ise 4 tanedir. İşte Kayseri ilçelerinin isimleri ve son nüfus sayımına göre nüfus sayıları;
Kayseri ilimizin yerleşim düzeni ve ilçelerin merkez etrafındaki yerleşimleri ve konumları aşağıdaki görseldeki gibidir;