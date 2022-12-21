Kayseri İstanbul Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Kaç Kilometre, Ne Kadar Benzin Yakar?

İki şehir arasında yolculuk planlarınız var ise seçtiğiniz ulaşım aracına göre kaç kilometre yol almanız gerektiğini bilmeniz önemlidir. Bununla birlikte mesafenin süre üzerindeki en önemli faktörlerden biri olduğunu da bilmek gerekir. Kayseri ve İstanbul arası uçakla, otobüsle, özel araçla kaç kilometre sorusunun tüm detaylarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Kayseri İstanbul Arası Kaç Kilometre?

Kayseri'den İstanbul'a karayolundan gitmek isteyenler için yol mesafesi kilometre bazında yaklaşık olarak 769 km civarındadır. Bu mesafe kuş uçuşu olarak hesaplandığında ise yaklaşık kilometre değeri 612 kilometredir.

Karayolunda ve havayolunda mesafenin farklı olmasının nedeni ise karayolu hesaplaması yapılırken yüzey şekillerinden kaynaklı olarak mesafenin fazla olmasıdır.

Kayseri İstanbul Arası Mesafe Kaç Km?

Kayseri ve İstanbul arası mesafe kişilerin seyahat sırasında tüketecekleri yakıt miktarına da etki eder. Karayolundan kendi araçları ile seyahat etmek isteyen kişilerin yakıt bilgisine sahip olması yolda kalmama açısından son derece önemlidir.

Eğer 769 kilometre yolu dizel bir araç ile gitmeyi planlıyorsanız 42,3 litre yakıta gereksinim duyarsınız. Benzinli bir araçta ise 61,52 litre yakıt gereklidir.

Kayseri İstanbul Arası Kaç Saat?

Kayseri İstanbul arasındaki yolculuk süresi de kilometre değerinden etkilenir. Bu iki şehir arasında seyahat etmeyi planlıyorsanız karayolunda bir araç ile 8 saat 29 dakika ulaşım sağlanabilir. Uçakla ise 612 kilometrelik mesafeyi 1 saat 18 dakikada geçebilme şansına sahip olursunuz.