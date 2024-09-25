Kayseri KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Kayseri’de Nerede Var, Kaç Tane?

Kayseri ilimiz içerisinde birden fazla üniversite olduğu için öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Üniversite öğrencilerinin gündeminde kazandıkları okul kadar kalacakları yurt hakkında sorular da vardır. Kayseri'de bulunan üniversitelerde eğitim alacak olan bireyler mutlaka kız ve erkek KYK yurtları Kayseri'de nerede var, kaç tane öğrenmelidir. İşte Kayseri KYK Yurtları.

Kayseri'de Kaç Tane KYK Yurdu Var?

İç Anadolu Bölgesinin en büyük illerinden biri olan Kayseri'de güncel olarak eğitim faaliyeti bulunan 5 üniversite bulunmaktadır. Hal böyle olunca şehre üniversite eğitimi için gelen çokça öğrenci vardır. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu KYK yurtlarında kalmaktadır. Kayseri'de toplam 10 KYK yurdu mevcuttur . Bu yurtların bir kısmı kız bir kısmı ise erkek KYK yurtlarıdır.

Kayseri'deki Kız ve Erkek KYK Yurtları Nerede?

Kız Öğrenci Yurtları;

Gevher Nesibe KYK Kız Öğrenci Yurdu Kayseri'nin Talas ilçesinin hemen girişinde yer almaktadır. Yurt ildeki en eski ve köklü KYK yurtlarından biridir. Otobüs ve tramvay hattının bulunduğu cadde üzerinde olduğu için yurtta kalan öğrenciler üniversitelere ve şehir merkezine kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Hunat Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu Talas ilçesinin Yenidoğan Mahallesinde yer almaktadır. Yurdun bulunduğu caddeden geçen otobüs seferleri vardır. Yurt, hem Erciyes Hem de Kayseri üniversitesine yürüme mesafesindedir.

Şule Yüksel Şenler KYK Kız Öğrenci Yurdu yine Talas ilçesinde yer alan kız öğrenci yurtlarından biridir. Gevher Nesibe Yurduyla hemen çapraz karşısında bulunan yurt ulaşım ve imkan bakımından oldukça iyi bir konumdadır.

Pertevniyal Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdu Talas ilçesinin Mevlana Mahallesinde yer alan bu yurt diğer yurtlara nazaran öğrenci sayısı kapasitesi düşüktür. Yurdun bulunduğu konum ulaşım ve imkan bakımından oldukça merkezi sayılır.

Melikgazi KYK Kız Öğrenci Yurdu ise Gevher Nesibe Yurdu ile aynı konumda ve arazi üzerindedir.

Kocasinan KYK Kız Öğrenci Yurdu Kocasinan ilçesinin Mimar Sinan Mahallesinde yer alan bu yurt ise pek Kayseri'de bulunan üniversitelerin hemen hepsine uzak bir konumda sayılır. Ancak bölgeden geçen otobüs seferleri ve tramvay hattı sayesinde ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır.

Erkek Öğrenci Yurtları;

Erciyes KYK Erkek Öğrenci Yurdu Melikgazi ilçesinde yer almaktadır ancak bulunduğu konum Talas ilçesine daha yakındır. Erciyes Üniversitesinde çok yakın bir konumda olan bu yurtta kalan öğrenciler ulaşım bakımından oldukça şanslıdır.

Mustafa Asım Köksal KYK Erkek Öğrenci Yurdu Talas ilçesinin Mevlana Mahallesinde bulunan bu yurt öğrenci sayısı kapasitesi geniş erkek yurtları arasında yer almaktadır. Bulunduğu konum hem otobüs hem de tramvayla ulaşım sağlayabilmelerine olanak sağlamaktadır. Yurt Erciyes Üniversitesine 30 Kayseri Üniversitesine ise 15 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Seyyid Burhanettin KYK Erkek Öğrenci Yurdu yine Talas ilçesinin Mevlana Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Yurdun bulunduğu sokaktan geçen otobüs hatları kullanılarak üniversitelere ve merkeze gitmek mümkündür.