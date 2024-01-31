Kayseri Plaka Kodu Nedir? Kayseri İl Plakası Kaçtır?

Pastırma deyince ilk akla gelen isimlerden Kayseri'nin tıpkı diğer 81 şehrin olduğu gibi kendine ait plaka kodu mevcuttur. İllerin plaka kodlarını bilmek hem günlük hayatta işe yararken hem de genel kültürümüze katkı sağalacak bir eylemdir. Bu nedenlerden ötürü Kayseri plaka kodu nedir, il plakası kaçtır sorularına değineceğiz.

Kayseri Plaka Kodu Nedir?

Mantısı, pastırması ve doğa harikası Erciyes Dağı ile meşhur bir İç Anadolu ilimiz olan Kayseri'de oldukça fazla motorlu taşıt bulunmaktadır. Araç plakaları, bulundukları aracın kimlik ve diğer tüm bilgilerinin kayıt altına alındığı geliştirilmiş rakam ve harflerden oluşan bir kodlardan oluşmaktadır. Ülkemizde yer alan 81 şehrin hepsinin ayrı ayrı plaka kodları mevcuttur.

Plakaların ilk hanesinde bulunan 2 rakamdan oluşan sayı kodu o şehrin plaka kodudur. Sonradan il olan şehirlerimiz dışında diğer tüm illerin plaka kodları alfabetik sırayla gitmektedir. Kayseri ilimizin plaka kodu 38'dir. Araç plakasının başında 38 rakamları var ise o araç Kayseri'ye ait plaka kodunu taşıyor demektir.

Kayseri İl Plakası Kaçtır?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere sonradan il olan vilayetler dışında diğer tüm illerin plaka kodları alfabetik sıraya sahiptir. Örneğin; Adana şehrimiz alfabetik olarak il sırada olduğu için 01 plaka kodunu almıştır. Kayseri ilinin Türkiye şehirleri arasında alfabetik olarak sıralamada 38. il olduğu için plaka kodu da 38'dir.