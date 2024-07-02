Toplumların huzurlu ve refah içinde ilerlemesi için düzenin ve istikrarın korunması hayati önem taşır. Bu bağlamda, bazı durumlarda yasal yollarla kayyum atanması, bu düzeni sağlama ve geleceği kurtarmada kritik bir araç haline gelebilir. Son yıllarda kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına kayyum atanması yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bu uygulama, kamu düzenini korumak için gerekli bir araç olarak görülmektedir. Bu sebepten kayyum ne demek, kayyum atamak ne anlama gelir, neden atanır gibi başlıklar da oldukça merak edilmektedir.

Kayyum Ne Demek?

Kayyum, Arapça kökenli bir kelime olup "durmak" ve "yerine geçmek" anlamlarına gelir. Hukuki bir terim olarak ise, belli bir malın yönetilmesi veya belirli bir işin yapılması amacıyla mahkeme kararıyla görevlendirilen kişi demektir. Kayyumluk, vesayet makamı olan mahkemenin atadığı bir vesayet organıdır.

Kayyumlar, kamu görevlisi sayılır ve görevlerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirmek zorundadırlar.

Kayyum Atamak Ne Anlama Gelir?

Kayyum atamak, mahkemenin bir karar vermesi sonucunda, belirli bir malın yönetimi veya bir işin yapılması için bir kişiyi görevlendirmek anlamına gelir. Bu karar, kamu düzenini korumak, hak ve özgürlükleri güvence altına almak veya yasalara aykırılıkları önlemek gibi amaçlarla verilir.

Neden Kayyum Atanır?

Kayyum atanmasının çeşitli sebepleri olabilir. En yaygın sebepler şunlardır: