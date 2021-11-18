Türkçede çoğu kelimenin farklı kullanım alanları vardır. Bu kullanım çeşitleri o dilin zenginliğini gösterir. Kişiler kelimeleri gerçek anlamı ile kullanabileceği gibi aynı zamanda mecaz anlamda da kullanabilir. Gerçek anlamı bir hayvan ismi olan kaz kelimesi de günlük hayatta mecaz anlamda kullanılabilir. Bu kelimelerden biri de kazdır. Kaz kelimesi bir hayvan ismi olarak kullanımın yanı sıra bir bakmak eylemini tanımlamak için de kullanılabilir. İşte, Kaz eş anlamlısı nedir? Kaz kelimesinin eş anlamlısı

Kaz kelimesinin anlamı

Kaz, ördekgil familyasına ait bir hayvanın ismidir. Bunun yanı sıra mecaz anlamda boş boş, anlamsız bakmayı ifade etmek için de kullanılır. Kaz kelimesi aynı zamanda Farsça metinlerde gaz olarak yer alır. Ancak gaz da hayvan olan kaz ile aynı anlamda kullanılan bir kelimedir.

Kaz kelimesinin eş anlamlısı

Ördekgil familyasına ait bir hayvanın ismi olarak sözlükte yer alan kaz kelimesi mecaz anlamda da kullanılır. Hayvan ismi olan kazın eş anlamlısı bulunmaz. Bu yüzden mecaz anlamda boş boş, anlamsız bakmayı ifade etmek için kullanılan kaz kelimesinin eş anlamlısı kişiler tarafından araştırılır. Bu kapsamda kaz kelimesinin eş anlamlıları bön ve eblehtir. Bön kelimesi ikileme olarak kullanılır. Kişiler birinin boş bir şekilde, anlamsız baktığını ifade etmek için kaz gibi bakmak yerine bön ve ebleh kelimelerini kullanabilir.

Kaz kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Mecaz anlamda boş boş, anlamsız bakmayı ifade etmek için kullanılan kaz kelimesi ile kurulabilecek cümleler şu şekildedir:

Kaz gibi bakmayı bırakıp işleri yapmasını söyledi.

Gördükleri karşısında kaz gibi baktı ve tepki veremedi.

Kaz kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Kaz kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilen bön ve ebleh kelimeleri ile ilgili doğru cümle kullanımı aşağıdaki gibi yapılabilir: